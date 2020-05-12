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Сексапільна Кім Кардашян похизувалась пишними грудьми топлес: фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Зірка американського реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян не припиняє розбурхувати мережу. Днями вона опублікувала еротичне фото, на якому постала топлес.

Як відомо, Кім Кардашян отримує мільярдні прибутки не тільки завдяки бізнес-проєктам, але й інстаграму. Наразі за сторінкою американки стежать понад 169 мільйонів людей, тому щодня блогерка привертає до себе увагу завдяки яскравим кадрам зі своїх буднів та стильними фотосесіями.

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Не забуває зірка додавати і перчинки, публікуючи еротичні та провокаційні фото. Так, 12 травня Кім Кардашян поділилась знімком, на якому постала топлес. Пишні оголені груди знаменита американка намагалась прикрити гавайським вінком з білими квітами. Екстравагантний look вона завершила папугою на плечі. 

Вже у дописі Кім зізналась, що провокативне фото – частина рекламної кампанії її б'юті-бренду. Однак більшість користувачів мережі звернули увагу на пишні форми знаменитості, а не на її макіяж. 

Кім Кардашян часто робить акцент на бюсті. Американка неодноразово поставала перед камерою топлес, або ж приміряла вбрання з відвертою зоною декольте. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 3 сексуальні фото, які Кім Кардашян нещодавно публікувала у мережі. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян
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