Відома американська акторка та модель канадського походження Памела Андерсон вчора, 1 липня, відсвяткувала день народження. Зірці виповнилося 53 роки. З цієї нагоди вона поділилася еротичним кадром, на якому засвітила оголені сідниці.

Гаряче фото секс-символ США опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Вона неодноразово поставала перед камерою оголеною, тому вкотре показала, що не соромиться бути відвертою із шанувальниками.

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Ексзірка чоловічого глянцю Playboy поширила провокаційну світлину, яка швидко розлетілася мережею. У дописі вона зазначила, що дякує усім за теплі слова та привітання, які отримала в особливий день. Оскільки Памелу Андерсон знають у різних куточках планети, то вона не залишилася без уваги фанатів з багатьох країн.

"Рятувальниця Малібу" оприлюднила у своєму інстаграм-профілі знімок, де постала повністю оголеною. Зірка лежала на животі і в такій позі продемонструвала фоловерам підкачані та апетитні сідниці. Особливої атмосфери світлині додали квіти, які оточували модель, а пелюстки прикрашали її спину.

Дякую всім за привітання з днем народження,

– написала в публікації акторка.



Памела Андерсон показала оголені сідниці / Instagram / @pamelaanderson