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Сексапільна Демі Роуз одягнула сукню в сітку на голе тіло: спокусливе фото

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Демі Роуз / Instagram / @demirose

Британська пишнотіла модель Демі Роуз щораз зачаровує своїми неймовірними пікантними формами у фотоблозі в інстаграмі. Цього разу вона показала, як можна виглядати сексуально, примірявши на тіло лише одну сукню в сіточку.

Пандемія коронавірусу вплинула на увесь світ, включно із зірками шоу-бізнесу, які також захворіли на недугу або ж перебувають в самоізоляції, скасувавши усі свої плани на найближче майбутнє. Ситуація в Демі Роуз не стала виключенням, тому її інстаграм-сторінка наповнюється архівними фото з попередніх зйомок. 

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Судячи з геолокації під новою фотографією в мережі, зірка перебуває в столиці Великої Британії, Лондон. На ній Демі Роуз позує лише в одній максісукні у широку сіточку, яка чудово підкреслює її пишні груди та сідниці. Свої груди, які могли оголитись з-під плаття, вона ніжно прикрила руками, а погляд відвела у бік фотоспалаху. Її волосся було розпущеним, а обличчя підведене нюдовим макіяжем.


Демі Роуз у Лондоні / Instagram / @demirose

На знімку можна побачити, що за локацію модель, ймовірно, вирішила обрати сад у подвір'ї, яке обгороджене цегляним парканом, а навколо стоїть багато зелених вазонів. Головним атрибутом фотографії стало вінтажне дзеркало у повний ріст, у якому можна краще розгледіти форми Демі. 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Демі Роуз
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