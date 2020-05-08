Сексапільна модель Емілі Ратажковскі пояснила, чому робить еротичні фото (18+)

Модель Емілі Ратажковскі вже давно називають секс-символом американського шоу-бізнесу. А все тому, що манекенниця заповнює свій блог еротичними знімками, зробленими для глянців, або ж просто на дозвіллі. Днями зірка пояснила, чому вона робить провокативні кадри.

Зробила вона це у червневому номері британського журналу GQ. Емілі Ратажковскі прикрасила обкладинку глянцю, обравши скромну футболку та чорні бікіні.

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А вже у спілкуванні з журналістами Емілі Ратажковскі пояснила, що еротичні фото – це всього лише спосіб заробити гроші та прославитись.

Я отримую вигоду від своєї зовнішності, працюючи моделлю, щоб вижити, а не щоб розповісти світу, ким я є насправді. Це спосіб заробити гроші і знайти стабільність. В глибині душі, напевно, кожна 20-річна дівчина хоче прославитися,

– розповіла Емілі Ратажковскі.

Модель не приховує, що образ сексуальної спокусниці змусив багатьох людей думати, що її цікавить тільки робота та оголення. Емілі пригадала, як на одному інтерв'ю журналіст навіть засумнівався, що коментар про улюблені книги зірки правдивий. Це, на думку Ратажковскі, є проявом сексизму.

"Йдеться про сексизм у світі. Жінка, яка виглядає певним чином або показує себе певним чином, нібито не може говорити про політику і читати книги. Це безглуздо!" – заявила вона.

Відомо, що автором спекотної фотосесії Емілі Ратажковскі став її чоловік Себастьян Бір-Макклард. Саме він створював і інші, більш еротичні кадри моделі, що вже розбурхали мережу. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 найпровокативніших фото Емілі, які зробив її чоловік.