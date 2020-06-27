Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала уяву прихильників пікантною світлиною. Вона постала перед камерою у спокусливому боді та продемонструвала оголені стегна.

Артистка поширила фотографію на особистій сторінці в інстаграмі. Останнім часом вона часто вдається до відвертих зйомок та показує на камеру свою сексуальність і жіночність.

Читайте також У розстебнутій сорочці та з кучерями: Тіна Кароль розбурхала мережу еротичним образом – фото

Кадр, що з'явився на сторінці виконавиці, є частиною фотосесії, у якій Тіна позувала зовсім недавно. Співачка постала у білосніжному боді, яке гарно підкреслило її спокусливі форми.

Кароль з пристрастю дивиться в камеру, притискаючи палець до рота, що робить її образ надзвичайно звабливим. Також Тіна еротично продемонструвала оголене стегно.

Вона вклала волосся у кучері, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очах.



Зваблива Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

У коментарях фанати Тіни Кароль зазначають, що вона дуже спокуслива та приваблива, висловлюють своє захоплення та вкотре наголошують на її неймовірній вроді.