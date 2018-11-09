Сексуальна Джордан Данн стала обличчям нової кампанії Calzedonia: фото

Британська 28-річна модель Джордан Данн знялась для нової рекламної кампанії італійського білизняного бренду Calzedonia.

Знімки Джордан Данн із нової фотосесії для рекламної кампанії Calzedonia з’явились на офіційній сторінці італійського бренду в Instagram.

Читайте також: "Я ревнувала", – Мішель Андраде вперше розповіла про хлопця, з яким зустрічалася 5 років

Для 28-річної моделі це перший досвід співпраці із популярною маркою. До слова, вона стала амбасадором (представником) даної колекції. Дизайнери італійської марки білизни створили декілька варіантів колгот з популярним анімалістичним принтом, в горох та з мереживом, а неймовірна Джордан Данн вміло позувала в них перед камерами.



Джордан Данн для нової рекламної кампанії Calzedonia / Instagram @calzedonia

На спокусливих фото британська модель позує у чорному боді, яке дуже гармонійно виглядало разом із колготами різних принтів. Промо-ролик зі зйомки з'явився на офіційній сторінці бренду білизни в Instagram.

У своєму профілі Джордан Данн опублікувала фото в чорному бюстгальтері, колготах з леопардовим принтом та туфлях-човниках в тон.