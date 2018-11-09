Сексуальна Джордан Данн стала обличчям нової кампанії Calzedonia: фото

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Джордан Данн
Джордан Данн / Instagram/ @calzedonia

Британська 28-річна модель Джордан Данн знялась для нової рекламної кампанії італійського білизняного бренду Calzedonia.

Знімки Джордан Данн із нової фотосесії для рекламної кампанії Calzedonia з’явились на офіційній сторінці італійського бренду в Instagram.

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Для 28-річної моделі це перший досвід співпраці із популярною маркою. До слова, вона стала амбасадором (представником) даної колекції. Дизайнери італійської марки білизни створили декілька варіантів колгот з популярним анімалістичним принтом, в горох та з мереживом, а неймовірна Джордан Данн вміло позувала в них перед камерами.

Джордан Данн для Calzedonia
Джордан Данн для нової рекламної кампанії Calzedonia / Instagram @calzedonia

На спокусливих фото британська модель позує у чорному боді, яке дуже гармонійно виглядало разом із колготами різних принтів. Промо-ролик зі зйомки з'явився на офіційній сторінці бренду білизни в Instagram.

 

У своєму профілі Джордан Данн опублікувала фото в чорному бюстгальтері, колготах з леопардовим принтом та туфлях-човниках в тон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jourdan Dunn (@jourdandunn)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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