Сексуальна Кайлі Дженнер показала звабливі знімки з нової рекламної кампанії свого бренду
21-річна американка продовжує запускати нові бренди та колекції, аби не втратити статус наймолодшої мільярдерки у світі. Так, днями Кайлі Дженнер показала перші фото з рекламної кампанії, на яких вона постала у доволі сексуальному світлі.
Кожна представниця сімейства Кардашян-Дженнер відома своїми звабливими формами та привабливою фігурою. Так, аби підтримувати статус однієї з найсексуальніших дів мережі Instagram, у своїх рекламних кампаніях Кайлі Дженнер віддає перевагу зніматися сама.
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Так, для презентації засобів для макіяжу Kylie Cosmetics 21-річна власниця бізнесу вирішила роздягнутися. На своїй сторінці в Instagram Кайлі Дженнер опублікувала кілька нових кадрів, на яких постала у бюстгальтері від купальника з товстої сітки та міні-спідниці оздобленій паєтками. Модель та бізнесвумен постала в об'єктиві у вабливих позах, демонструючи стрункий животик та засмаглі ноги.
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner
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