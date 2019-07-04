Сексуальна Кайлі Дженнер показала звабливі знімки з нової рекламної кампанії свого бренду

21-річна американка продовжує запускати нові бренди та колекції, аби не втратити статус наймолодшої мільярдерки у світі. Так, днями Кайлі Дженнер показала перші фото з рекламної кампанії, на яких вона постала у доволі сексуальному світлі.

Кожна представниця сімейства Кардашян-Дженнер відома своїми звабливими формами та привабливою фігурою. Так, аби підтримувати статус однієї з найсексуальніших дів мережі Instagram, у своїх рекламних кампаніях Кайлі Дженнер віддає перевагу зніматися сама.

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Так, для презентації засобів для макіяжу Kylie Cosmetics 21-річна власниця бізнесу вирішила роздягнутися. На своїй сторінці в Instagram Кайлі Дженнер опублікувала кілька нових кадрів, на яких постала у бюстгальтері від купальника з товстої сітки та міні-спідниці оздобленій паєтками. Модель та бізнесвумен постала в об'єктиві у вабливих позах, демонструючи стрункий животик та засмаглі ноги.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner