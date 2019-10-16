Сексуальна Моніка Беллуччі знялась у рекламі Dolce & Gabbana: фото та відео

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Моніка Беллуччі знялась для Dolce & Gabbana
Моніка Беллуччі знялась для Dolce & Gabbana / Instagram / @dolce&gabbana

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі стала зіркою нової реклами косметичної лінії Dolce & Gabbana. Артистка взяла участь у зйомці сексуального ролика та фотосесії, які вже підкорили мережу.

У 55 років Моніка Беллуччі приголомшує прихильників стрункістю свого тіла та красою. Знаменита італійка не відмовляється від пікантних зйомок, позуючи інколи у провокативних образах. 

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Сьогодні, 16 жовтня, у мережі з'явились результати чергової рекламної кампанії за участю спокусливої Моніки Беллуччі. Акторка стала зіркою нової лінії косметики від Dolce & Gabbana та презентувала публіці помаду The Only One. У рекламі Моніка постала у чорному піджаку із золотистою вишивкою і топі, який підкреслив її пишний бюст. 

Журналісти LifeStyle 24 звернули увагу і на бездоганний макіяж, який засвітила Моніка Беллуччі. Візажистка Летиція Карневале вирівняла тон шкіри, підвела очі чорними тінями та зробила акцент на червоні губи. Завдяки цьому у кадрі акторка виглядала дуже сексуально. 

Як і сукні Dolce & Gabbana, помада The Only One підкреслює жіночність і чуттєвість,
– наголосили на сайті бренду. 

Моніка Беллуччі в рекламі помади
Моніка Беллуччі в рекламі помади / Dolce & Gabbana

Окрім Моніки Беллуччі, у рекламній кампанії знялись моделі Б'янка Балті, Джуні Кім, К'яра Шелсі і Катріна Ло. Красуні вже кілька років є амбасадорами бренду, тому їхня поява у ролику була прогнозованою. 

Дивіться рекламу Dolce & Gabbana за участю Моніки Беллуччі: відео 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Моніка Беллуччі Dolce & Gabbana
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