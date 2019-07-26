Сексуальні пози і білизна: Даша Астаф'єва презентувала відео до нової пісні (18+)

Відома українська співачка Даша Астаф'єва презентувала спекотне lyric-відео до пісні "Основной инстинкт". У ролику артистка постала у сексуальних образах, які підкреслили її струнку фігуру.

Режисером сексуального ролика став молодий фешн-експериментатор Іван Ковпак. Він вирішив відійти від звичних кліпів Даші Астаф'євої, використавши неоновий урбан, рвані кадри і плівкову нечіткість.

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Однак надмірну відвертість артистки режисер вирішив залишити. Тому перед камерою Даша Астаф'єва постала у білій майці без білизни та бікіні, в яких відверто станцювала та засвітила пружні сідниці. Окрім цього, зірка приміряла сукню зі зміїним принтом, чорний топ із шортами із завищеною талією та колготах. Сексуальності образам додавало червоне освітлення та плавні рухи Даші Астаф'євої.

"Так склалося, що за час роботи над цим lyric-відео я познайомилася і співпрацювала з усіма, хто був у мене "в планах". Вже стає нормою те, що я повністю довіряюсь таланту молоді і зовсім не шкодую про це. Так сталося і з командою Івана Ковпака. За час зйомок і навіть після них ми прожили незабутні моменти і емоції," – розповіла Даша Астаф'єва.

Дивіться сексуальне lyric-відео Даші Астаф'євої на пісню "Основной инстинкт":

Даша Астаф'єва – "Основной инстинкт": текст до нової пісні

Ночные ритмы заводят меня с полшага

Хорошо видно через ресницы мой спокойный взгляд

Я знаю, он рядом

Самостоятельно, я привыкла все сама

Но как приятно ощущать себя в его руках

И знать, что ему надо

Приспів:

Основной инстинкт, все выше градусы

Быть слабее рядом с ним мне так нравится

Мы сегодня на такси пусть расслабиться

Падает ночь, зверь и красавица

Основной инстинкт, выше градусы

Быть слабее рядом с ним мне так нравится

Мы сегодня на такси пусть расслабиться

Падает ночь, зверь и красавица

Он улыбнулся, током бьет как в первый раз

К нему тянусь, так осторожно не давлю на газ

Тону в его взглядах

Все как в тумане двигаемся на slow-mo

Что между нами явно что-то больше чем любовь

Вино с каплей яда

Приспів