Сексуально і без фільтрів: Ірена Карпа показала струнку фігуру в купальнику

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Ірена Карпа на відпочинку
Ірена Карпа на відпочинку / Instagram / @qarpa

Відома письменниця, співачка та культурний аташе посольства України у Франції Ірена Карпа вирушила на відпочинок до екзотичного острова Реюньйон, що в Індійському морі. Звідти знаменитість опублікувала звабливі фото в купальнику.

Після того, як Ірена Карпа вийшла заміж за Людовика-Кирила Требюше, в її Instagram-блозі з'явилось чимало романтичних кадрів. Та днями письменниця несподівано опублікувала сексапільні фото, на яких постала у чорному купальнику.

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За словами українки, вона толерантно ставиться до боді-позитиву, однак сама цього не практикує. Ірена Карпа зізналась, що при зрості 160 сантиметрів була б подібна до піаніно. При цьому запальна українська додала, що не використовувала жодних фільтрів та зробила два фото – "позерське і не позерське". 

"Ось обіцяне фото матері двох дітей і собаки в купальнику. Це – не позерське. А наступне... позерська (з сонцем в пику, зате без фільтрів). У своєму житті я точно зробила більше фото без купальника, ніж в ньому. І якщо абсолютно спокійно толерую і вважаю сексі боді-позитив в інших жінках, то в собі – ні. Ну бо який боді-позитив при зрості 160 см? Я ж стала би подібна на маленьке піаніно", – з гумором написала Ірена Карпа. 

Для однієї зі світлин знаменитість сіла на пісок, спершись руками на свої ноги. В такій позі, як розповіла Ірена Карпа, вона приховує не ідеальність своєї фігури. 

Прекрасна поза дівчини, яка приховає наші горді фамільні боки, наїжджені смачною і майже завжди корисною їжею, в якій я собі ну ніколи не вміла відмовити!
– додала Ірена Карпа. 

Ірена Карпа зробила
Ірена Карпа зробила "позерське" фото в купальнику / Instagram / @qarpa


"Не позерське" фото письменниці і співачки Ірени Карпи / Instagram / @qarpa

Ірена Карпа на відпочинку / Instagram / @qarpa
Ірена Карпа на відпочинку / Instagram / @qarpa

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
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