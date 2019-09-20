Секція ритму: з'явився трейлер фільму з Блейк Лайвлі і Джудом Лоу у головних ролях

У мережі з'явився довгоочікуваний трейлер фільму "Секція ритму", у якому головні ролі зіграли голлівудські актори Блейк Лайвлі і Джуд Лоу.

За сюжетом картини, героїня Блейк Лайвлі Стефані від одного з журналістів дізнається, що авіакатастрофа, в якій загинула її сім'я, була не випадковою. Після цього сенсом життя Стефані стає помста. Разом із зіркою серіалу "Пліткарка" у стрічці знявся також Джуд Лоу. Прем'єра запланована на січень 2020 року.

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Режисером фільму виступила Рід Морано, яка зняла три епізоди популярного серіалу "Розповідь служниці". В основі сюжету – екранізація серії детективних романів Марка Борнелла про пригоди дівчини Стефані Патрік.

Також у кадрі Блейк Лайвлі з'являється у кардинально іншому образі: на зірці коротка чорна перука, а макіяж допоміг жінці виглядати дуже втомленою, нещасливою і жорстокою.

Фільм "Секція ритму": дивіться трейлер