Селена Гомес підтримала дружину Джастіна Бібера

Американська співачка Селена Гомес раніше відверто розповіла про особисте життя та пересадку печінки, а зараз у черговий раз публічно підтримала дружину свого колишнього коханого Джастіна Бібера Гейлі Болдвін.

Багато прихильників вважають, що Селена Гомес та Гейлі Болдвін ворогують. Такі думки з’явилися через те, що 25-річна модель вийшла заміж за екскоханого співачки. Проте зірка кожного разу намагається довести протилежне.

Нещодавно Селена святкувала презентацію нового альбому Rare в одному із ресторанів Голлівуду. Так сталося, що в тому ж закладі зі своєю подругою зустрічалася дружина Джастіна. Фанати співачки не повірили в такий збіг обставин і звинуватили модель в тому, що вона спеціально прийшла зіпсувати настрій Гомес. Крім того, вони писали в інстаграмі гнівні коментарі в сторону моделі.

Після цього співачка підтвердила, що її зустріч із Гейлі справді була випадковою: "Читати все це огидно. Це було зовсім не навмисне. Я дуже розчарована, що люди розмовляють з іншими людьми подібним чином".

Раніше співачка вже ставала на захист дружини Бібера. Зовсім недавно Селена випустила два нові сингли – Lose You to Love Me і Look At Her Now, які присвятила розставанню зі своїм колишнім коханим Джастіном Бібером. Фанати співачки обвинувачували Гейлі в тому, що вона погрожує Селені та почали говорити про ворожнечу між дівчатами. Проте Гомес стала на захист Болдвін і попросила прихильників припинити пліткувати.

Я дуже вдячна за той відгук, який отримала, але я проти того, щоб жінки ворогували і ніколи не буду такою. Тому, будь ласка, будьте добрими до всіх. Неважливо, яка ситуація. Якщо ви мої шанувальники, будь ласка, не грубіяньте,

– звернулася співачка до своїх прихильників під час прямого ефіру в інстаграмі.