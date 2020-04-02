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Селена Гомес поділилася списком улюблених фільмів та серіалів: цікава добірка

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Селена Гомес опублікувала цікаву добірку фільмів та серіалів / КіноРепортер

Американська акторка та виконавиця Селена Гомес нещодавно опублікувала у своєму блозі список музики, серіалів, книг, фільмів, які можна дивитися, читати чи слухати на карантині.

У зв’язку з карантином зірка не здійснює публічних виходів та не веде активний спосіб життя. Однак до її особи прикута увага шанувальників з усього світу, адже за нею стежать 172 мільйони людей в інстаграмі.

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Доволі довгий час Селена Гомес боролася з депресією, пережила психічні та емоційні розлади. На початку року зірка вийшла з творчої паузи, яка тривала 5 років, і навіть випустила новий альбом "Rare".

27-річна співачка успішно поборола всі проблеми, тож тепер активно веде соцмережі та натхненно розповідає про свої вподобання шанувальникам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

Щоб провести час на карантині цікаво та корисно, Селена Гомес опублікувала добірку фільмів, книг та пісень, які допомагають їй розважитися. Виконавиця сподівається, що її поради комусь знадобляться і стануть в нагоді для гарного проведення часу.

Фільми за порадою Селени Гомес 

  • "Людина невидимка";
  • "Тіло Дженніфер";
  • "Афера по-американськи";
  • "Безглузді";
  • "Неограненні коштовності";
  • "Цукор і перець";
  • "Після весілля";
  • "Зодіак";
  • "Вискочка";
  • "Не будіть сплячу собаку".

Серіали за порадою Селени Гомес

  • "Ранкове шоу";
  • "Хороші дівчата";
  • "Будинок із прислугою";
  • "Суботнього вечора в прямому ефірі";
  • "Розум, пояснення".

Книги за порадою Селени Гомес 

  • "Becoming. Моя історія", Мішель Обама;
  • The Undocumented Americans, Карла Корнехо;
  • "Знаки", Лора Лінн Джексон.

Музика за порадою Селени Гомес 

  • If the World Was Ending – JP Saxe & Julia Michaels;
  • You Say – Lauren Daigle;
  • Snowchild – The Weeknd;
  • The Blessing – Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship;
  • The Box – Roddy Rich.

Акаунти в інстаграмі, на які варто підписатися 

@tinykitchentm;
@jessicayellin;
@selenagomez.doll;
@chloeiscrazy;
@nostalgia.video

Автор: Юлія Турелик
Теги: Поради Музика LifeStyle Селена Гомес
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