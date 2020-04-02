Селена Гомес поділилася списком улюблених фільмів та серіалів: цікава добірка

Американська акторка та виконавиця Селена Гомес нещодавно опублікувала у своєму блозі список музики, серіалів, книг, фільмів, які можна дивитися, читати чи слухати на карантині.

У зв’язку з карантином зірка не здійснює публічних виходів та не веде активний спосіб життя. Однак до її особи прикута увага шанувальників з усього світу, адже за нею стежать 172 мільйони людей в інстаграмі.

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Доволі довгий час Селена Гомес боролася з депресією, пережила психічні та емоційні розлади. На початку року зірка вийшла з творчої паузи, яка тривала 5 років, і навіть випустила новий альбом "Rare".

27-річна співачка успішно поборола всі проблеми, тож тепер активно веде соцмережі та натхненно розповідає про свої вподобання шанувальникам.

Щоб провести час на карантині цікаво та корисно, Селена Гомес опублікувала добірку фільмів, книг та пісень, які допомагають їй розважитися. Виконавиця сподівається, що її поради комусь знадобляться і стануть в нагоді для гарного проведення часу.

Фільми за порадою Селени Гомес

"Людина невидимка";

"Тіло Дженніфер";

"Афера по-американськи";

"Безглузді";

"Неограненні коштовності";

"Цукор і перець";

"Після весілля";

"Зодіак";

"Вискочка";

"Не будіть сплячу собаку".

Серіали за порадою Селени Гомес

"Ранкове шоу";

"Хороші дівчата";

"Будинок із прислугою";

"Суботнього вечора в прямому ефірі";

"Розум, пояснення".

Книги за порадою Селени Гомес

"Becoming. Моя історія", Мішель Обама;

The Undocumented Americans, Карла Корнехо;

"Знаки", Лора Лінн Джексон.

Музика за порадою Селени Гомес

If the World Was Ending – JP Saxe & Julia Michaels;

You Say – Lauren Daigle;

Snowchild – The Weeknd;

The Blessing – Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship;

The Box – Roddy Rich.

Акаунти в інстаграмі, на які варто підписатися

@tinykitchentm;

@jessicayellin;

@selenagomez.doll;

@chloeiscrazy;

@nostalgia.video