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Селена Гомес прикрасила обкладинку глянцю та розповіла про пережиту депресію: ніжні фото

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Селена Гомес для журналу WSJ / Фото: WSJ

Американська акторка та співачка Селена Гомес стала героїнею лютневого номеру журналу WSJ. 27-річна зірка дала інтерв’ю виданню, в якому розповіла, чому після розставання з Джастіном Бібером не заводила жодних стосунків. Також Селена прикрасила обкладинку глянцю WSJ.

Артистка пояснила, що зараз у неї немає стосунків, бо вона сама цього не хоче: "Мені потрібен час, щоб побути наодинці з собою. Мені подобається ходити по будинку в чому зручно, валятися на своєму ліжку. Там є тільки я і мій собака. Вже два роки я ні з ким не зустрічалася. Зараз мене це абсолютно влаштовує".

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Селена Гомес
Селена Гомес на обкладинці журналу WSJ / Фото: WSJ

Співачка не приховувала те, що розставання з Джастіном далося їй дуже важко. Проте, коли зараз згадує про той період часу, Селена рада, що змогла пройти через все це.

Гомес знадобилося шість років, щоб розібратися в собі. Вона знайшла грамотних фахівців і змінила своє життя на краще.

Я відчуваю, що мені треба було пройти цей нелегкий шлях. Мала низьку самооцінку. І я досі постійно працюю над цим. Але зараз я відчуваю себе набагато сильнішою, бо володію величезною кількістю знань про своє ментальне здоров’я,
– поділилася співачка.

У фотосесії для видання WSJ співачка знялася у ніжних та водночас пристрасних ролях. Були і домашні фото з собачкою, і розвіювання волосся вітром, що гармонійно поєднувалося із задуманими образами. Здається, найкращим акцентом на цих фотографіях є погляд Селени, який зачаровує.


Селена Гомес для журналу WSJ / Фото: WSJ

Нагадаємо, раніше співачка зізналася, що рік тому страждала психічно та емоційно. Вона не могла усміхатися і прикидатися, що все добре. Це був один із найстрашніших періодів у її житті. Проте зараз Селена почувається набагато краще, оскільки може контролювати думки та емоції краще, ніж будь-коли. Фотосесія для журналу WSJ є хорошим прикладом цього. Зірка виглядає неперевершено.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Селена Гомес
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