Селена Гомес заінтригувала прихильників архівними кадрами

Американська співачка Селена Гомес зуміла підкорити мережу аріхвними кадрами зі свого життя. Окрім цього, 27-річна артистка зробила анонс сюрпризу, деталі якого вирішила не розкривати.

Як відомо, Селена Гомес – одна з активних блогерок. За її інстаграм-сторінкою стежать понад 160 мільйонів прихильників, відтак щодня артистка вражає їх все новими кадрами із приватного життя та гастролей.

Днями на сторінці Селени з'явився черговий допис, який заінтригував усіх меломанів. Поп-співачка опублікувала слайд-шоу зі своїми архівними знімками, починаючи із дитинства та закінчуючи нещодавніми світлинами.

Дещо захопливе відбудеться завтра,

– анонсувала Селена Гомес.

У мережі одразу ж припустили, що 22 листопада Селена Гомес планує презентувати новий кліп, який увійде до її альбому. Все тому, що у дописі можна почути пісню Look At Her Now, яку вона присвятила стосункам із Джастіном Бібером. На презентацію нової роботи вказували і кадри, якими днями Селена Гомес хизувалась у мережі. Перед камерою вона постала у студії звукозапису, відтак всі її прихильники в очікуванні презентації нових треків.

Цікаво, що раніше артистка зазначала, що новий альбом буде розділений на дві частини. В одній вона присвятить треки колишнім стосункам із Джастіном Бібером, а от в іншій – композиції, які покажуть її нове життя після цього роману.

Ці дві пісні (Lose You To Love Me і Look At Her Now) були для мене завершенням глави в цій історії. Інша частина альбому буде присвячена тому, де я зараз перебуваю і куди йду, тому, на мою думку, це прекрасні пісні, але кращі я приберегла на потім,

– заявила Селена Гомес.

Що відомо про роман Селени Гомес та Джастіна Бібера?

Співаки познайомилась ще у підлітковому віці, коли тільки підкорювали американський шоу-бізнес. Щоб привернути до себе більшу увагу, у 2010 році Селена Гомес та Джастін Бібер почали активно виходити разом на червоні доріжки, провокуючи журналістів на новини про романтичні стосунки. Вже за рік артисти вирушили на спільний відпочинок, підтвердивши чутки про роман. Спільні фото закоханих одразу ж з'явились у всіх таблоїдах, а журналісти не встигали за розвитком їхніх стосунків, адже співаки то оголошували про розрив, то знов були разом.



Остаточний розрив стосунків відбувся у 2018-му. Після такого рішення Джастіна Бібера Селена потрапила до психіатричної лікарні. Артистка переживала нервовий зрив та депресію, а публічне життя ще більше загострювало симптоми недуг. Джастін відновив роман з Гейлі Болдвін та навіть освідчився їй. Наприкінці вересня 2019-го пара влаштувала розкішне весілля. А от Селена після лікування взялась відновлювати свою кар'єру. Наразі співачка готує до випуску новий альбом, якому вже пророкують успіх.