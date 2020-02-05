Селена Гомес запускає особистий бренд косметики: соціальний підтекст лінійки

Досить часто успішні представники світового шоу-бізнесу прагнуть розвиватися не лише на сцені, а й використовувати власне ім'я для просування особистого бренду. Так, 27-річна співачка взялася опановувати новий статус бізнес-леді, заснувавши косметичну марку Rare Beauty.

Американка Селена Гомес нещодавно відверто зізналася, що розставання з ексбойфрендом Джастіном Бібером принесло їй чимало проблем, що пов'язані з психічним здоров'ям. Схоже, найкращим способом подолання депресії зірка обрала плідну роботу.

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Вона вже встигла вперше за п'ять років випустити студійний альбом Rare. Тепер дівчина взялася руйнувати соціальні стереотипи, шляхом створення б'юті-продукції. На особистій сторінці в інстаграмі Селена Гомес опублікувала допис, який іменує появу косметичного бренду Rare Beauty. Товари будуть доступними для широкої аудиторії вже влітку цьогоріч. Ексклюзивний продаж буде здійснювати знаменита французька мережа Sephora.

Співачка знайшла особливе обгрунтування появі косметики, яка увійде в модну індустрію з її ім'ям. На думку зірки, у сучасному світі зовсім забули про унікальність у гонитві за визнанням. Селена Гомес закликає всіх відмовитися від сліпого наслідування і просто бути собою.

Бути рідкісним, унікальним – означає відчувати внутрішню гармонію і комфорт з самим собою… Я хочу, щоб ми всі перестали порівнювати себе одне з одним і просто усвідомили нашу унікальність. Не треба оцінювати себе за фотографіями, лайками або коментарями. Rare Beauty – це не те, як інші люди бачать вас, а те, як ви бачите себе,

– презентувала зірка.

Співачка вже встигла зняти своєрідний рекламний ролик, у якому виступила головною героїнею. Селена Гомес показала, як працювала над створенням косметики та випробовувала першу продукцію на собі. На офіційну сторінку її бренду Rare Beauty в інстаграмі вже встигли підписатися понад один мільйон фоловерів. Судячи з усього, на цю косметичну лінійку чекає приголомшливий успіх.

Наша місія полягає в тому, щоб говорити про красу, розуміння себе і психічне здоров'я. Ми хочемо допомогти людям не відчувати себе самотніми в цьому світі,

– зазначила засновниця бренду.