Селена Гомес знялася в новій рекламній кампанії Puma: фото

Відома американська співачка Селена Гомес повернулась до роботи після тривалого лікування у психіатричній лікарні. Акторка знялась у рекламній кампанії для спортивного бренду Puma. Нова колекція відомої марки вже доступна до продажу на офіційному сайті.

Нові фото з'явились на сторінці бренду в Instagram. Яскрава та по-хуліганському красива – саме такою постала Селена для нової колекції Puma Cali.

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Варто нагадати, що в жовтні 2018 року 26-річну американську акторку, співачку та модель Селену Гомес госпіталізували до психіатричної лікарні. Схоже, вона швидко впоралась з депресією та повернулась до своїх шанувальників одразу з хорошими новинами.

У рекламній кампанії бренду Селена впевнено позує перед камерами в спортивному вбранні німецького бренду. Для фотосесії Селена взула білі кросівки з чорними вставками на підошві, чорно-білі лосини та топ. Шию співачки прикрасив ланцюжок з хрестиком, а вуха – великі круглі сережки.