Селена Гомес зробила нове тату, подібне як у Джастіна Бібера

Американська співачка Селена Гомес приголомшила своїх прихильників у мережі. Артистка показала нове тату, яке дуже нагадувало малюнок, як у Джастіна Бібера.

Відповідне фото з'явилось на інстаграм-сторінці Селени Гомес. На кількох кадрах артистка показала, як готувалась до виступу на American Music Awards. Це вперше Селена вийшла на сцену такого масштабного шоу після лікування від депресії та панічних атак. Перед камерою вона постала у стильних сукнях, а на одному фото оголила стегна та показала нове тату.

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Згідно із кадром, Селена Гомес обрала собі руки, складені до молитви, та вервицю. Символічне тату одразу ж викликало жваве обговорення у мережі, адже всі прихильники артистки переконані, що малюнок вона присвятила Джастіну Біберу.



Селена Гомес показала нове тату / Instagram / @selenagomez

Такі припущення користувачі мережі зробили через те, що у попартиста є подібне тату на нозі. Джастін Бібер зробив його у 2014 році, на якому зображені руки, складені до молитви, і обличчя Ісуса збоку.



Джастін Бібер показав своє тату / Getty Images

Що відомо про роман Селени Гомес та Джастіна Бібера?Селена і Джастін познайомились ще у підлітковому віці, коли тільки починали підкорювати шоу-бізнес. Щоб привернути до себе більшу увагу журналістів та прихильників, у 2010 році артисти почали активно виходити разом на світські заходи, провокуючи таблоїди на чутки про роман. Однак підтверджувати стосунки співаки не поспішали аж до спільного відпочинку. Відтоді журналісти не встигали за розвитком стосунків Селени Гомес та Джастіна Бібера, адже пара то оголошувала про розрив, то знов була разом.



Остаточно завершився роман у 2018 році. Тоді Джастін Бібер вирішив поставити крапку у стосунках, повернувшись до своєї колишньої дівчини Гейлі Болдвін. Такий вибір Селена сприйняла болісно: зірка потрапила до психіатричної лікарні, переживши нервовий зрив та депресію. Наприкінці вересня 2019 року Джастін і Гейлі офіційно одружились, а Гомес після лікування взялась відновлювати свою кар'єру. Наразі співачка готує до випуску новий альбом, у якому дві композиції присвятила колишньому коханому.