Селфі з язиком бика і шампанське з туфлі: які випробування пройшла Мішель Андраде

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Мішель Андраде в шоу Lux Challenge на Люкс ФМ
Мішель Андраде в шоу Lux Challenge на Люкс ФМ / Скріншот з відео

Відома українська співачка болівійського походження стала учасницею нового шоу "Lux Challenge" на YouTube-каналі Люкс ФМ. Там вона пройшла декілька складних випробувань, від яких сама була неабияк вражена.

Згідно з умовами програми, на столі лежать 2 види карток із зашифрованими завданнями. Учасник витягає одразу 2 картки і вирішує, яке одне із завдань повинен виконати.

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За кожне завдання він може отримати різну кількість балів, яка вказана на картці. Головною родзинкою проекту є те, що гравець не буде знати, що він повинен зробити, поки не обере картку. Якщо ж учасник не хоче виконувати поставленого завдання, то може витягнути іншу картку, але матиме в результаті лише 1 зароблений бал. Хто набере більшу кількість балів – той виграв, а хто програв – отримає спеціальне завдання від Люкс ФМ.

Підопічна Потапа, Мішель Андраде, стала першою зірковою гостею шоу, тому не очікувала на таке різноманіття і складність поставлених завдань. Разом з нею в шоу взяв участь ведучий розважальних проектів Слава Дьомін, а роль наставниці виконала ведуча ранкового шоу на Люкс ФМ Тетяна Татарченко.

Lux Challenge на Люкс ФМ
Lux Challenge на Люкс ФМ / Скріншот з відео

Гравцям випали доволі складні завдання: зробити селфі з язиком бика і викласти це у свої Instagram-Stories, використати курячі шкірки як патчі для очей, випити шампанське з чужої туфлі та багато іншого. Дізнайтесь у відеоролику, хто програв у першому випуску "Lux Challenge" та у спецзавданні від Люкс ФМ повинен був "лизнути зад сирої курки".

Мішель Андраде в шоу Lux Challenge на Люкс ФМ: дивитись відео онлайн

 

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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