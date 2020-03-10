Селін Діон показала розкішний весняний образ у Нью-Йорку: приголомшливі фото

Знаменита канадська виконавиця Селін Діон вміє вражати ефектними виходами та сміливими образами. Вона слідкує за модними трендами та демонструє їх під час різноманітних подій. Днями вона зачарувала прихильників весняним образом, в якому постала на вулицях Нью-Йорка. Вбрання знаменитості коштує 8900 доларів.

51-річна попдіва вміє обирати ефектні вбрання для світських виходів. Жінка знає, як виглядати неперевершено та заявляє про себе, як про справжню ікону стилю. Сотні тисяч прихильників з нетерпінням чекають на мить, коли зможуть побачити новий look Селін. Днями вона замилувала мережу чарівним весняним образом.

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Світлини Селіон Діон незмінно є на сторінках популярних таблоїдів впродовж останніх декількох тижнів. На них вона позує у неймовірних образах. Днями зірка потрапила в об'єктиви камер папараці, коли вийшла з готелю в Нью-Йорку.

Цього разу на ній був білий в'язаний светр з горловиною і з квітковою аплікацією на грудях. Діон поєднала його з пишною асиметричною спідницею рожевого кольору з квітковим принтом від Oscar de la Renta. Вражає не лише вигляд такого вбрання, але і його ціна, що становить 8900 доларів.

Весняний аутфіт знаменитість доповнила високими білими чобітьми. В руках вона тримала рожевий букет квітів, який гармонійно поєднувався із сукнею. Вуха співачки прикрашали висячі сережки. На обличчі Селін Діон зробила ніжний макіяж, а волосся вклала в легкі локони.



Селін Діон у вбранні за 8900 доларів / Фото: Getty Images



Селін Діон з букетом в руках / Фото: Getty Images



Вишукана Селін Діон на вулицях Нью-Йорка / Фото: Getty Images