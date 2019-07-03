Селін Діон приголомшила сукнею на Тижні моди в Парижі: фото

Канадська поп-зірка Селін Діон стала головною персоною на Тижні моди в Парижі, завітавши у міні-сукні кольору айворі від Alexandre Vauthier.

Про цю сукню говорять вже всі світові ЗМІ, і ми теж вирішили підкреслити чудовий вибір Селін Діон для світського заходу. Подія відбулась 2 липня, куди на шоу модельєра Alexandre Vauthier артистка прийшла у його ж кутюрній сукні з весняно-літньої колекції Alexandre Vauthier сезону 2019.

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Модельєр Alexandre Vauthier і Селін Діон у його кутюрній сукні / Getty Images

Незважаючи на презентацію нових речей, які дивуватимуть громадськість вже цієї осені та зими, Селін прикувала погляди всіх папараці. Сукня характеризувалась відкритою лінією декольте, об'ємними рукавами та довжиною міні, що чудово поєднувалась зі стрункими ногами 51-річної співачки.



Селіон Діон в сукні Alexandre Vauthier / Getty Images



Селіон Діон в сукні Alexandre Vauthier / Getty Images

Свій look вона доповнила золотистими босоніжками і лаконічними прикрасами. Щодо візажу, то макіяж їх зробили з акцентом на очі, а волосся підібрали у високий пучок.



Приголомшлива Селін Діон / Getty Images