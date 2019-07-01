Селін Діон приголомшила виходом у різних туфлях і яскравій міні-спідниці: фото стрункої поп-діви

Канадська поп-діва Селін Діон підкорює Париж своїми стильними яскравими виходами. Днями 51-річна співачка засвітила приголомшливий вихід. На таке вбрання навряд чи погодяться навіть 20-річні, однак струнка Діон знає, що їй личить і як привернути до себе увагу.

Напередодні знаменита Селін Діон з’явилася на вулицях Парижа у джинсах від українського бренду, а тепер підкорює столицю моди своїми стрункими засмаглими ногами. 52-річна легендарна поп-діва продовжує модні експерименти, які не можу не привернути увагу.

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Під час недільного виходу Селін Діон засвітила приголомшливо-яскравий образ. На ній був чорний піджак з білими ґудзиками і масивними лацканами в тон, однак найбільше враження на публіку справила повітряна міні-спідниця жовтого кольору, адже вона повністю складалася з рюш. А її коротка довжина лише підкреслила стрункі ноги 51-річної співачки.

Також цікавою деталлю образу стали різнокольорові туфлі, один з яких був в тон до піджака, інший – до спідниці. На її обличчі були сонцезахисні окуляри, як зазвичай, а в вухах красувалися сережки-перлини.



Селін Діон / Getty Images