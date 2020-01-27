Селін Діон продемонструвала свою фізичну форму: ефектне відео

Відома канадська виконавиця Селін Діон не перестає дивувати фанатів своїм зовнішнім виглядом. У 51 рік зірка виглядає приголомшливо. Вражає також чудова фізична форма співачки.

Днями зірка поділилася із підписниками в інстаграмі відео, де сідає на повздовжній шпагат. Гнучкість виконавиці приголомшила її шанувальників.

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Селін прокоментувала публікацію та зазначила, що обожнює у вихідні займатися стретчингом. 51-річна зірка позує на відео без макіяжу, а волосся зібрала у хвостик. Одягнула Діон білий гольф та чорні спортивні штани.

Селін Діон часто демонструє свою струнку фігуру, одягаючи обтислі концертні вбрання та позуючи у вишуканих фотосесіях. Також співачка інколи публікує на інстаграм-сторінці світлини з тренувань.