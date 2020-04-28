Серед вишневого цвіту: Леся Нікітюк зачарувала мережу яскравим весняним образом

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує ділитися з шанувальниками яскравими весняними образами. Вона опублікувала фотографію, де постала серед цвіту вишні в білому короткому топі, який гарно підкреслив її струнку фігуру.

Дівчатам завжди хочеться виглядати привабливо. Не варто забувати про відмінний зовнішній вигляд і вдома. Наприклад, Леся Нікітюк демонструє яскраві домашні образи та зачаровує мережу. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася серія чергових сонячних світлин.

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Леся разом із рідними самоізолювалася в приватному будинку в Хмельницькому, звідки родом знаменитість. Там нещодавно зробили гарний ремонт, вона насолоджується чудовою погоду та гуляє по території. Нині мати власне подвір'я – неабияка розкіш.

Та попри те, що блогерка постійно перебуває вдома, не забуває стильно та ефектно одягатися. На нових кадрах Леся позує в ідеально білому короткому топі та спортивних штанах зеленого кольору. Гарним акцентом її образу є вишивка на штанах. Таке вбрання підкреслило струнку фігуру телеведучої та гармонійно поєдналося із фоном фотографії. Леся позує поруч із вишнею, яка вже встигла пишно зацвісти.

Волосся блогерка зібрала у хвіст, а на обличчі зробила ніжний макіяж в нюдових відтінках.

"Цвіту і пахну", – коротко написала в публікації Нікітюк.



Леся Нікітюк позує серед вишневого цвіту / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк в білому топі та зелених штанах / Instagram / @lesia_nikituk