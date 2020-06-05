Ще такої колаборації український шоу-бізнес не мав: Сергій Бабкін записав спільну пісню з акторкою "Кварталу 95" Оленою Кравець. 5 червня артисти презентували mood-відео до треку "Спалах", яке поступово підкорює мережу.

Ролик з'явився на ютуб-каналі Сергія Бабкіна та одразу привернув увагу меломанів. Адже це вперше Олена Кравець записала трек з артистом.

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Як розповів Сергій Бабкін, це він запропонував зірці "Кварталу 95" записати спільну пісню. Така ідея з'явилась, коли вокаліст створював трек "Спалах". Сергій Бабкін захотів додати жіночої лірики до композиції, тому й звернувся до Олени Кравець із творчим експериментом. Акторка одразу ж погодилась та записала вірш, який зазвучав у пісні "Спалах".

У відео Сергій Бабкін та Олена Кравець показали кадри зі створення композиції. Знаменитості побували на студії, де в затишній атмосфері створили ліричний трек.

Дивіться кліп до пісні Сергія Бабкіна та Олени Кравець – "Спалах": відео

Сергій Бабкін і Олена Кравець – "Спалах": текст пісні

Тепер все не так, і ти про це знаєш

Тому і зникаєш щодня в забутті

Порожні листи, покинуті сходи

Я буду згодом у твоєму житті

Той самий сон, ми ледве знайомі

У нашому домі багато ікон

Одного прошу – віддай мені зорі

Безмежно прозорі, як безсмертя флакон

Спалах: на двох одне крило

Спалах: світло, а потім тепло

Спалах: важко знайти слова

Спалах: наша любов жива

Давно не чужі, не треба ховати

Що буде зникати, коли прийдуть дощі

Навмисно мовчу, але ти все чуєш

Невпинно чаклуєш над станом душі

Застрягли удвох на середині поля

Повітряна куля, не відірвати очей

Хоча б натякни, що від тебе чекати

Перестав помічати елементарних речей

Спалах: на двох одне крило

Спалах: світло, а потім тепло

Спалах: важко знайти слова

Спалах: наша любов жива

Слухай, здається я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігенний чувак, якому ти "дякуєш, що він в тебе є"... так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується... і клац! Є! Спалах! Так, він на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше!

Думку.

Погляд.

Довгоочікуване "так!" у відповідь.

Дві смужки на тесті.

Два серця під одним твоїм.

На двох одне крило, так...

Цей спалах- немов підказка з небес. Тільки не проморгай.

Спалах: на двох одне крило

Спалах: світло, а потім тепло

Спалах: важко знайти слова

Спалах: наша любов жива