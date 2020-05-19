Сергій Притула підкорив мережу кумедним відео з маленькою донькою: "діалог" дівчинки з коровою

Популярний шоумен вирішив поділитися зі своєю сім'єю сільським досвідом, який здобув у дитинстві. Для дворічної доньки Сергія Притули Соломії поїздка стала справжнім святом. Дівчинка була в захопленні від зустрічі з коровою та спробувала її нагодувати.

Кумедне відео з донькою Сергій Притула розмістив в інстаграм-профілі. Поїздка до села та зустріч з коровою викликала шквал емоцій у дівчинки, котра звикла до життя у місті. Зірковий татко зізнався, що така "песеняча" радість дитини приголомшила його.

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Сергій Притула провів своє дитинство у селищі Вишнівець на Тернопільщині та відчув справжній "смак" сільського життя. Він пас корів, відкидав гній, годував курчат, складав сіно в копиці та відсікав гичку від буряків, тому звичайною коровою його точно не здивуєш, на відміну від дворічної Соломії.

Донька шоумена, яка звикла бачити худобу лише на картинках, спробувала домовитися з коровою та нагодувати її квіточкою. Вона не приховувала свого щастя й від того, що погладила тваринку. Притула назвав дівчинку "урбанізованою дитиною" та зазначив, що така реакція на корову після столиці цілком прогнозована.

Раніше телеведучий показав не менш кумедні кадри, як він розважався з донькою на карантині. "Карантин догори дригом", – прокоментував Сергій Притула фото, на яких енергійна дівчинка не дає йому засумувати. Соломію цілком задовольняло те, що татко залишається вдома та приділяє їй багато уваги.