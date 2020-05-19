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Сергій Притула підкорив мережу кумедним відео з маленькою донькою: "діалог" дівчинки з коровою

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Сергій Притула підкорив мережу кумедним відео з маленькою донькою
Сергій Притула підкорив мережу кумедним відео з маленькою донькою / Instagram / @siriy_ua

Популярний шоумен вирішив поділитися зі своєю сім'єю сільським досвідом, який здобув у дитинстві. Для дворічної доньки Сергія Притули Соломії поїздка стала справжнім святом. Дівчинка була в захопленні від зустрічі з коровою та спробувала її нагодувати.

Кумедне відео з донькою Сергій Притула розмістив в інстаграм-профілі. Поїздка до села та зустріч з коровою викликала шквал емоцій у дівчинки, котра звикла до життя у місті. Зірковий татко зізнався, що така "песеняча" радість дитини приголомшила його. 

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Сергій Притула провів своє дитинство у селищі Вишнівець на Тернопільщині та відчув справжній "смак" сільського життя. Він пас корів, відкидав гній, годував курчат, складав сіно в копиці та відсікав гичку від буряків, тому звичайною коровою його точно не здивуєш, на відміну від дворічної Соломії.

Донька шоумена, яка звикла бачити худобу лише на картинках, спробувала домовитися з коровою та нагодувати її квіточкою. Вона не приховувала свого щастя й від того, що погладила тваринку. Притула назвав дівчинку "урбанізованою дитиною" та зазначив, що така реакція на корову після столиці цілком прогнозована. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моє дитинство пройшло в смт. Вишнівець. Я пас корів (у нас були Зірка, Малина і Чорно-Ряба), відкидав гній та вичерпував гноївку за коровами і свиньми, годував курчат, складав сіно в копиці, відсікав гичку від буряків, волочив мішками тирсу з «пілорами», щоб стелити худобі... Тому, мені трішки дивно бачити таку «песенячу» радість дитини від спілкування з корівкою. Але, з іншого боку, чого чекати від урбанізованої дитини;)))))?! Пізнаємо життя у всіх його вимірах! Гарнтй був день! @kateryna_pry треба буде повторити;)))!!!

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Раніше телеведучий показав не менш кумедні кадри, як він розважався з донькою на карантині. "Карантин догори дригом", – прокоментував Сергій Притула фото, на яких енергійна дівчинка не дає йому засумувати. Соломію цілком задовольняло те, що татко залишається вдома та приділяє їй багато уваги. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти Сергій Притула
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