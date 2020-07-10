Український телеведучий Сергій Притула разом із напарницею по шоу "Хто зверху?" Лесею Нікітюк взяли участь у зйомках нового епізоду 10 сезону. Зважаючи на пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, зйомки програми відбулись зовсім по-іншому, ніж раніше.

На своїй фейсбук-сторінці Сергій Притула оприлюднив селфі-фото зі знімальної студії програми "Хто зверху?", де посеред залу стояла копиця сіна. Напевне, новий випуск буде дуже кумедним та цікавим, а от деталями знімань ведучий охоче поділився з шанувальниками.

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Зйомки "Хто Зверху?" в нових реаліях – це: по 10 глядачів з кожного боку, а не по 100; 2 ПЛР тести за 10 днів; 3 обробки знімального майданчика дезинфікуючими засобами за 1 зміну; гра "здогадайся з ким спілкуєшся з адмінгрупи за маскою?" і т.д. Але, попри все, ювілейний 10-ий сезон буде чудовий! Це я вам можу гарантувати!

– написав Притула.

Окрім телеведучого, своїми враженнями від зйомок поділилась і українська співачка Наталка Карпа, яка стала гостею нового епізоду 10 сезону. Разом з нею на одній "грі" між чоловіками і жінками взяли участь Оля Цибульська, Дар'я Петрожицька, Слава Дьомін, Олександр Рудинський та Іван Наві.

"Вчора був шалений день крутяцьких зйомок. Було весело, дружньо та цікаво! Дякую, "Новий канал", чекаємо на новий сезон "Хто зверху?". А наразі скажу, що наша гра в ювілейному десятому сезоні закінчилась на сіновалі! Ох, і буде смішно! Soon", – поділилась емоціями в інстаграмі Карпа.



Зірки на зйомках розважального шоу під час карантину / Instagram / @natalkakarpa