Сергій Бабкін оволодів новими вміннями на карантині: як тепер виглядає зачіска артиста

Зірки українського шоу-бізнесу закликають залишатися вдома в умовах пандемії коронавірусу та одне за одним діляться корисними порадами на карантині. Так, співак Сергій Бабкін продемонстрував нову зачіску, яку зробив самостійно.

Самоізоляція – чудова нагода зайнятися улюбленою справою чи оволодіти новими вміннями. Співак Сергій Бабкін доводить, що його навички не завершуються лише відмінним вокалом. Якщо одні зірки хизуються кулінарними шедеврами, то артист ретельно дбає про свій зовнішній вигляд навіть на карантині.

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Виконавець опублікував відео, на якому показав, як зробив собі нову зачіску в домашніх умовах. У період, коли всі салони краси зачинені, Сергій Бабкін взявся за електробритву у власній ванній. Співак зауважив, що його дружина Сніжана Бабкіна напередодні також вдалася до домашніх б'юті-процедур: акторка самостійно пофарбувала волосся.

Крім того, подружжя Бабкіних зазначило, що карантин – час для опанування нового досвіду. Пара закликала прихильників витрачати час в ізоляції з користю та залишатися вдома.