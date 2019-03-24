Сергій Бабкін вийшов на червону доріжку з вагітною дружиною: щасливі фото

Популярний український співак та учасник гурту 5'Nizza Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною, яка перебуває на 7 місяці вагітності, 22 березня завітали на церемонію нагородження YUNA 2019.

Спільні фото з червоної доріжки Сергій опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу 33-річна Сніжана одягнула шовкову сукню довжини міді коралового кольору, якою підкреслили округлий живіт. Завершили образ дружини співака червоні гостроносі туфлі на невеликих підборах і акуратно зібране волосся.

У соціальних мережах під знімком з YUNA 2019 Бабкіна зізналася у коханні Сергію.

"Моє кохання. Вчора був чудовий вечір на премії YUNA. Сергій Бабкін презентував пісню "Моє кохання". Я у захваті від того, що побачила. Без гітари! Дуже театрально, артистично та незвично. Люблю тебе, СБ", – зазначила у підписі Сніжана.



Сніжана і Сергій Бабкіни / Instagram / @babkin_official



Сніжана і Сергій Бабкіни / Instagram / @babkin_official



Сніжана і Сергій Бабкіни / Instagram / @babkin_official



Сніжана і Сергій Бабкіни / Instagram / @babkin_official