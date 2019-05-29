Сергій Бабкін з вагітною дружиною повністю оголилися для фотозйомки: 18+

Український співак Сергій Бабкін знявся у відвертій фотосесії зі своєю дружиною Сніжаною, яка невдовзі втретє стане мамою, для видання JetSetter.

Сніжана та Сергій дали інтерв'ю для JetSetter, у якому розповіли про те, як вони дізналися про третю вагітність та чи планували "зачаття".

Читайте також: Дружина Сергія Бабкіна прокоментувала критику його нового образу

Нагадаємо, подружжя виховує двох дітей: 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, музикант має сина від першого шлюбу з Лілією Ротань Іллю. За словами співака, він мріяв про ще одного хлопчика у сім'ї та уявляв, яким він буде. Додамо, що поповнення у сім'ї очікується вже влітку 2019 року.

Ми хотіли, щоб наша наступна дитина народилася влітку. Адже у нас всі осінні, лише я липнева, і тому Сергій каже, що мені в компанію потрібно когось із літа. У вересні минулого року ми почали говорити на цю тему, Сергій сказав, що зараз саме час почати. Зрештою, все сталося, як ми й хотіли,

– наголосила 33-річна Сніжана Бабкіна.

Жінка додала, що третя вагітність є складнішою, ніж дві перші. "На це впливає, зокрема, вік. Проте йога і правильне дихання допомагають мені з цим упоратися! Двічі на день я влаштовую сеанси "глибокого дихання". До пологів залишився місяць, а від моїх легенів залишився маленький шматочок, яким намагаюся весь час набрати якомога більше повітря", – додала вона.

Читайте також: Співак Сергій Бабкін вчетверте стане батьком



Сніжана Бабкіна / JetSetter.ua

За словами Сніжани, під час перших двох вагітностей вона не пам’ятає жодних проблемних моментів. Однак третя вагітність не проходить так легко, тому жінка займається йогою, щоб почувати себе краще.

Цього разу я вже відчуваю біль у кістках, потягування у попереку, стегнах. Йога – мій справжній помічник у цьому, без занять мені було б значно складніше. Відчуваю це особливо гостро саме тоді, коли нас немає в Харкові, і ми пропускаємо заняття – тоді в мене починаються судоми й гостріші болі. Але вже залишилось зовсім трошки – останній, найважчий місяць. Ми з нетерпінням чекаємо появи нашого малюка на світ!

– заявила дружина Сергія Бабкіна.



Сніжана і Сергій Бабкіни / JetSetter.ua

Для Сніжани та Сергія третя вагітність стала несподіванкою. "Я не думала, що все так швидко відбудеться, тому купила п’ять тестів. І лише зробивши останній, вирішила зупинитися й розповісти все чоловікові. Я показала йому всі п’ять – він був просто на сьомому небі від щастя і шалено радів!" – повідомила Бабкіна.



Сергій Бабкін / JetSetter.ua



Сніжана Бабкіна / JetSetter.ua