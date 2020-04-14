Сергій Притула показав кумедне фото з донькою: Карантин догори дригом

Популярний шоумен впродовж самоізоляції досить активно розвиває особистий блог. На сторінках інстаграму Сергія Притули частіше фігурує син Дмитро, проте сьогодні він вирішив показати, як розважається з молодшою донькою Соломією.

Відомий телеведучий Сергій Притула ізолювався у власній квартирі в столиці разом з дружиною Катериною та двома дітьми. Родина сумлінно дотримується карантину та залишається вдома. Проте якщо син буднями зайнятий дистанційним навчанням, то маленька донька потребує цілодобової уваги зіркового тата.

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В особистому інстаграм-профілі шоумен показав, що дівчинка не дає йому засумувати. Схоже, у Соломії енергії хоч відбавляй. Дівчинка, яка рідко бачиться з батьком через постійні гастролі Сергія, сповна насолоджується часом з ним.

Карантин догори дригом. Соломія Сергіївна взагалі не переймається тим, що ми сидимо вдома, її все влаштовує,

– прокоментував Сергій Притула.



Сергій Притула проводить карантин з донькою / Instagram / @siriy_ua



Сергій Притула проводить карантин з донькою / Instagram / @siriy_ua

Раніше ведучий, який займається вихованням дітей, показав, що серед сімейних розваг у них є ще й хованки. Крім того, він радить не лише піклуватися про розвиток дітей, а й про духовне збагачення батьків. Притула закликає вивчати мови, опановувати нові музичні інструменти та готувати для коханої людини смачні вечері за рецептами самого Джеймі Олівера.



Сергій Притула грає у хованки з донькою на карантині / Instagram / @siriy_ua