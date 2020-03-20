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Сергій Притула порадив заняття на карантині: Випробування сімей на міцність та стресостійкісь

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Сергій Притула порадив заняття на карантині / Instagram / @siriy_ua

Український шоумен ніколи не залишається осторонь важливих суспільних проблем. Сергій Притула вирішив підхопити ініціативу зіркових колег та на власному прикладі показав, що карантин вдома можна проводити весело та з користю.

Не секрет, що Сергій Притула виховує двох дітей – 11-річного сина Дмитра від першого шлюбу та 2-річну доньку Соломію. Зважаючи на закриття садочків та шкіл, нащадки ведучого опинилися вдома, а батькам довелося знаходити розваги не лише для себе, а й для малечі. 

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Сергій Притула вирішив на власному прикладі показати, чим зайняти себе та дітей в ізоляції. Він записав дотепний ролик з порадами для українців та зізнався, що у цей непростий перід багатьом родинам доводиться несолодко. Сам же шоумен гучно слухає музику з сином, а донька грає з м'ячем на балконі, не залишаючи межі дому. 

Карантин – це випробування сімей на міцність та стресостійкість. Ми, з Дмитром ніби, справляємось,
– прокоментував ведучий. 

Сергій Притула порадив заняття на карантині: 

  • Займіться дітьми! Немає дітей? Робіть! Є діти? Займіться ними! 
  • Вивчайте мови
  • Пригадайте, на чому ви грали в музичній школі або опануйте нові музичні інструменти
  • Приготуйте для дружини смачну вечерю за рецептом самого Джеймі Олівера
  • І пам'ятайте, що Бог дав нам таке щастя, як інтернет, де завжди можна подивитися цікаві блоги цікавих людей 

Поради на карантині від Сергія Притули: дивіться відео онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Сергій Притула Новини LifeStyle LifeStyle
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