Сергій Притула порадив заняття на карантині: Випробування сімей на міцність та стресостійкісь

Український шоумен ніколи не залишається осторонь важливих суспільних проблем. Сергій Притула вирішив підхопити ініціативу зіркових колег та на власному прикладі показав, що карантин вдома можна проводити весело та з користю.

Не секрет, що Сергій Притула виховує двох дітей – 11-річного сина Дмитра від першого шлюбу та 2-річну доньку Соломію. Зважаючи на закриття садочків та шкіл, нащадки ведучого опинилися вдома, а батькам довелося знаходити розваги не лише для себе, а й для малечі.

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Сергій Притула вирішив на власному прикладі показати, чим зайняти себе та дітей в ізоляції. Він записав дотепний ролик з порадами для українців та зізнався, що у цей непростий перід багатьом родинам доводиться несолодко. Сам же шоумен гучно слухає музику з сином, а донька грає з м'ячем на балконі, не залишаючи межі дому.

Карантин – це випробування сімей на міцність та стресостійкість. Ми, з Дмитром ніби, справляємось,

– прокоментував ведучий.

Сергій Притула порадив заняття на карантині:

Займіться дітьми! Немає дітей? Робіть! Є діти? Займіться ними!

Вивчайте мови

Пригадайте, на чому ви грали в музичній школі або опануйте нові музичні інструменти

Приготуйте для дружини смачну вечерю за рецептом самого Джеймі Олівера

І пам'ятайте, що Бог дав нам таке щастя, як інтернет, де завжди можна подивитися цікаві блоги цікавих людей

Поради на карантині від Сергія Притули: дивіться відео онлайн