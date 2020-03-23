Сергій Притула розповів, як розважає дітей під час карантину

Сергій Притула – не тільки успішний ведучий та актор, але й зірковий батько. Він виховує 11-річного сина Дмитра та 2-річну доньку Соломію. Тому на карантині шоумен вирішив поділитись, як проводить вільний час з нащадками.

Журналістам "Нового каналу" Сергій Притула розповів, що на час карантину розважає дітей пізнавальними іграми, книгами та документальними фільмами. Однак це далеко не весь список справ, які можна виконати з нащадками під час самоізоляції.

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"Карантин із дітьми не викликає якогось дискомфорту. Навпаки, мала от взагалі дуже тішиться. Востаннє вона зі мною проводила стільки часу, коли я ногу зламав

(сміється). Ми граємо з нею в лото, вчимо літери, складаємо Lego та пазли. Словом, не сумуємо", – розповів Сергій Притула.

Водночас первісток шоумена вже відчув недоліки карантину. Дмитро після школи відвідував різні секції та курси, які тепер закриті.

"З Дмитриком спочатку було трошки складніше, бо навіть на канікулах, коли немає занять у школі, він все одно щодня чимось зайнятий. А тут виявилось, що у комп'ютерну академію ходити не можна, в басейн – теж, ЛФК (лікувальна фізкультура, – ред.) – "охрана-отмєна", барабани – відпочинуть, додаткові заняття з хімії теж "в утиль". Тому в перші кілька днів малого трохи "накривало" від свободи й того, що є стільки вільного часу", – поділився Сергій Притула.

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Однак, за словами шоумена, підліток таки знайшов, чим зайнятись вдома. Син Сергія Притули багато читає та навчається в онлайн-режимі.

"Але потім ми зібралися і впорядкували щоденний графік. Є онлайн-заняття, є самостійне опрацювання шкільної програми і виконання "домашок". Перед карантином я смачно прикупив книг, половину він вже прочитав. Барабани вдома є, тому на них теж трохи займається. А ще має достатньо часу, щоб дивитися документальні фільми про авіацію, останнім часом ця тема його дуже цікавить", – додав Сергій Притула.