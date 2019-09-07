Сергій Притула відвідав прем'єрний показ фільму "Заборонений": відгук на кінострічку

В Україні відбулась одна з довгоочікуваних кінопрем'єр року – показ фільму "Заборонений". Кінострічка привернула чималу увагу глядачів, адже у центрі сюжету – останні роки життя легендарного поета і дисидента Василя Стуса. Фільм уже встиг переглянути шоумен Сергій Притула, який поділився з прихильниками враженнями.

На офіційній сторінці у фейсбук телеведучий зізнався, що не міг пропустити випуск фільму "Заборонений". У розпал скандалу довкола кінострічки Сергій Притула заявив: якщо у фільмі залишать сцену з Віктором Медведчуком, то він зробить селфі під час сеансу та опублікує його у своєму блозі. Обіцянку шоумен виконав, однак знімок зробив вже після перегляду.

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"Тато вчив дотримуватись слова. Передаю вітання режисеру та продюсеру стрічки "Заборонений". Дякую, що залишили у фільмі сцену з Медведчуком... Я обіцяв у разі, якщо ви залишите цю сцену, зробити селфі з сеансу і виставити у себе на сторінці. Проте фільм настільки захопив, що під час сеансу я на це не відволікався. Сподіваюсь, таке фото і слова максимальної подяки вам та усім, хто долучився до створення фільму підійдуть", – написав Сергій Притула.

Окрім цього, шоумен зізнався, що після прем'єри до нього підійшла жінка, яка попросила передати міністру освіти, щоб цей фільм переглядали у всіх школах. З такою пропозицією Сергій Притула погодився, заявивши, що молодь повинна знати, в чому полягає героїзм.

Я знаю, що мою сторінку читають багато освітян. Порадьте старшокласникам у ваших школах подивитись цей фільм. Щоб вони мали правильне уявлення про те, хто такий Стус, хто така Горська, Чорновіл, Лук'яненко, Дзюба і багато інших, хто за свої переконання не боявся ні тюрми, ні смерті! І що таке любов та повага до мови! Зрештою, фільм рекомендую подивитися усім! Не пошкодуєте!

– додав Сергій Притула.



Сергій Притула після перегляду фільму "Заборонений" / Фото: Facebook / @serhiyprytula

Що відомо про скандал довкола фільму про Стуса?

Скандал довкола фільму розгорівся ще у 20108 році. Тоді зі сценарію фільму про Василя Стуса вирізали сцену завершального засідання суду, оскільки адвокатом поета був Віктор Медведчук – теперішній кум президента Росії Володимира Путіна та проросійський політик. Представники знімальної групи пояснили: кадри з Медведчуком були вирізані, щоб не стати "політичним інструментом". Однак у ЗМІ довідались, що цю умову висунули юристи політика.



У реальному житті Віктор Медведчук, попри те, що мав захищати Василя Стуса в суді, повністю погодився з вигаданими звинуваченнями, відтак поета кинули до в'язниці, де він і помер.