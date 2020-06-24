До виходу на великий екран готують новий серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Прем'єра новинки кіно запланована на осінь 2020 року. Переглянути стрічку можна буде на телеканалі ICTV. Наразі ж у мережі презентували перший офіційний трейлер.

Офіційний трейлер опублікували у фейсбуці представники Міністерства культури та інформаційної політики України. У мережі також розкрили деталі 12-серійної стрічки про козаків, які вже привернули увагу кіноманів.

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Сюжет серіалу

У центрі сюжету "Козаки. Абсолютно брехлива історія" опиняться події кінця XVI століття. Звичайний український селянин Іван намагається поцупити дорогоцінності у московського царя. На таку відчайдушну крадіжку хлопця змусять життєві обставини: мама Івана потрапила до турецького полону, тому українцю потрібні кошти, щоб її визволити. Хлопець краде магічну сережку, яка є запорукою непереможності московської влади та втрачає її. З цього і починаються захопливі і дуже небезпечні пригоди селянина.

Повернути сережку виявиться нелегко, адже її на Січі носить отаман. Потрапити у лави козаків та відібрати коштовність – просто неможливо. Але в Івана не залишається вибору: на нього вже влаштували полювання найманці царя.

Кадри з серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія" / Фото Facebook / @brekhlyvaistoriya

Головні актори

Глядачів вразить і акторський склад. У персонажів серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія" майстерно перевтілились:

Юрій Дяк – Іван

Андрій Ісаєнко – Назар

Міла Сивацька – Мар'яна

Михайло Гаврилов – Федір

Остап Ступка – Кошовий отаман

Михайло Кукуюк – Петро

Лариса Руснак – Оксана

Ігор Портянко – Мелетій

Олександр Піскунов – Ігор

Георгій Делієв – Цар

Олександр Мельник – Характерник

Дмитро Вівчарюк – Козак Царко

Євген Олійник – Козак Красуля

Дивіться трейлер до серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія": відео