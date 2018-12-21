"Беверлі-Гіллз, 90210" повертається: зірки серіалу 90-х знімуться у римейку

Популярний американський серіал 90-х повертається на екрани в оновленому вигляді, однак зі старим складом. Зірки "Бевелі-Гіллз, 90210" вже зустрілись із авторами проекту, щоб обговорити сценарій.

Римейки на фільми чи анімаційні картини набули неабиякого попиту у 2018 році. Чимало популярних кінострічок перезняли такі популярні кінокомпанії, як Disney, Sonу Pictures чи Netflix. Однак адаптація культових сценаріїв відбувалась із змінами в акторському складі. У випадку із серіалом "Беверлі-Гіллз, 90210" усе буде навпаки.

Читайте також: Актор Маколей Калкін повторив кумедні кадри з фільму "Сам удома": відео

Як повідомляє видання Deadline, у перезапуску улюбленого телесеріалу візьмуть участь зірки 90-х у повному акторському складі: Ян Зірінг (Стів Сандерс), Дженні Гарт (Келлі), Торі Спеллінг (Донна) та інші. Під знаком питання поки що залишається участь у зйомках лише однієї акторки Шеннен Догерті (Бренда), яка нещодавно поборола рак.



Зірки серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" / Instagram / @onionsearchengine