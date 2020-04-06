З'явились захопливі перші кадри з серіалу "Голлівуд" від Netflix
Поки кіноіндустрія перебуває на своєрідній паузі через пандемію коронавірусу творці відзнятих серіалів не припиняють дивувати мережу. Так, представники Netflix презентували у мережі перші кадри з новинки із назвою "Голлівуд".
Як повідомляє Vanity Fair, режисером мінісеріалу виступив Раян Мерфі, який є автором знаменитої "Американської історії жахів". Саме він вирішив майстерно передати дух епохи 1940-их років, показавши життя представників Голлівуду.
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Головні ролі у серіалі виконали: Даррен Крісс, Самара Вівінг, Лора Герріер, Джим Парсонс, Петті ЛюПон, Ділан МакДермотт, Куїн Латіфа, Девід Коренсвет, Джеремі Поуп.
За сюжетом, запальні та особливі актори хочуть підкорити Голлівуд. Однак поступатись талановитій молоді не мають наміру зірки, які вже відомі всьому світу. Вони будь-якою ціною прагнуть не втратити отримане багатство та вплив. У серіалі є вигадані персонажі та реальні люди, які жили у 1940-их роках, зокрема, Рок Хадсон, Елеонор Рузвельт, Хетті МакДеніел.
Наразі у мережі опублікували перші кадри, які вразили духом епохи "золотого Голлівуду". Відомо, що прем'єра мінісеріалу відбудеться на Netflix 1 травня 2020 року.
Серіал "Голлівуд" від Netflix / Vanity Fair
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