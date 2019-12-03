Серіал "Папік": дата виходу серій української стрічки

Днями на телеканалі "1+1" стартував показ нового українського комедійного серіалу "Папік". Багатосерійна стрічка одразу ж завоювала серця поціновувачів вітчизняного кіно. Тож, про детальнішу дату виходу серій серіалу "Папік" – читайте на LifeStyle 24.

Сюжет серіалу "Папік" розгортається навколо пенсіонера, який у молодості був популярний актором. Однак на старості літ колись знаменитого артиста спіткає чимало пригод, а все через те, що одного дня він перебрав з алкоголем.

Несподівано: На "Крижане серце 2" скаржаться: мульт звинуватили у "захопленні" прокатного часу в Кореї

Молода хижачка, мисливиця на "папіків" зустрічає його у нічному клубі і приймає за успішного мільйонера. Ця незапланована зустріч неабияк змінить життя двох незнайомих людей.

Загалом серіал "Папік" складатиметься з 16 серій, які виходитимуть по буднях на телеканалі "1+1".

Дата виходу серій

1 серія – 2 грудня 2019 року

2 серія – 3 грудня 2019 року

3 серія – 4 грудня 2019 року

4 серія – 5 грудня 2019 року

5 серія – 9 грудня 2019 року

6 серія – 10 грудня 2019 року

7 серія – 11 грудня 2019 року

8 серія – 12 грудня 2019 року

Про подальший вихід серій серіалу "Папік" ми повідомимо пізніше...