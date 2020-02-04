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"Сокіл та Зимовий солдат": що відомо про найочікуваніший серіал від Disney та Marvel

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Сокіл та Зимовий солдат – дата виходу і сюжет / Pinterest

У 2020 році компанія Disney планує випустити чимало вибухових прем'єр, серед яких не лише фільми, але й серіали, створені разом з популярною студією Marvel. Однією з новинок є стрічка "Сокіл та Зимовий солдат" (The Falcon and the Winter Soldier). Усе про прем'єру читайте на LifeStyle 24.

Студія Disney обіцяє презентувати, щонайменше 3 серіали, знятих разом із компанією Marvel за мотивами улюблених коміксів. Так, проєкт "Сокіл та Зимовий солдат" (The Falcon and the Winter Soldier) потрапив до їхнього списку і вже став однією із найочікуваніших стрічок 2020 року.

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Як відомо, серіал буде створений спеціально для Disney+, а в основу сюжету ляжуть комікси Marvel Comics. Проєкт офіційно є частиною четвертої фази Кіновсесвіту Marvel. Події у ньому розгортатимуться після фільму "Месники: Завершення", після того, як "Капітан Америка" піде на пенсію, залишивши свій щит "Соколу" Сему Вілсону. Зйомки стрічки розпочалися в жовтні 2019 року в Атланті.

Режисером серіалу виступить Карі Скогленд, а у крісла сценаристів сіли Дерек Кольстад і Малкольм Спеллман. Офіційна презентація серіалу відбулася на San Diego Comic-Con International у липні 2019 року. Дата виходу "Сокола та Зимового солдата" запланована на серпень 2020 року. Відомо, що серіал складатиметься з 6 епізодів.

Актори і ролі серіалу "Сокіл та Зимовий солдат"

Ентоні Макі — Сем Вілсон / Сокіл

Себастіан Стен — Бакі Барнс / Зимовий солдат

Даніель Брюль — Гельмут Земо

Емілі Ван Кемп — Шерон Картер / Агент 13

Ваятт Рассел — Джон Волкер / Агент США

"Сокіл і Зимовий солдат": тизер від Disney та Marvel

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Disney Marvel Кіно
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