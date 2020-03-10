"Спіймати Кайдаша": сюжет і трейлер 10 епізоду популярного серіалу
Українські кіномани із захватом спостерігають за перипетіями, які відбуваються в серіалі "Спіймати Кайдаша". Головних героїв чекають все нові пригоди, які вони майстерно долають, викликаючи сміх у глядачів. 10 березня відбулась прем'єра 10 епізоду. Чого ж чекати від цієї серії – читайте у новині.
Серіал "Спіймати Кайдаша" став чи не найбільш популярним за останні роки. Щодня на нові епізоди очікують тисячі вітчизняних кіноманів, які не залишились байдужими від сюжету кінопроєкту.
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Відомо, що основою для серіалу стала знаменита поема Івана Нечуя-Левицького, в якій автор майстерно та з гумором описав життя звичайної української сім'ї. Відтак у "Спіймати Кайдаша" глядачі спостерігають, як Маруся та Омелько не можуть вжитись із рідними синами та невістками. Чи наступить колись мир у родині – глядачі дізнаються вже 11 березня, коли презентують останні епізоди комедійного серіалу.
Десята серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет
У 10 серії "Спіймати Кайдаша" тимчасову гармонію у сім'ї порушує Мелашка. Дівчина перестає готувати їжу та доглядати за своїми дітьми. Водночас вона вже навчилась гостро відповідати Марусі Кайдаш на будь-які докори. Та от поскаржитись на невістку їй немає кому: Лаврін днями пропадає на роботі, щоб прогодувати свою сім'ю.
У цій метушні у Семигорах наступає Великдень. Баба Параска запрошує односельців поїхати з нею до Києво-Печерської Лаври, щоб посвятити здобу до свята. Мелашка несподівано долучається до прочан, від чого не в захваті Кайдашиха. Господиня не має наміру прибирати всю хату до свят сама та ще й доглядати за внуками в цей час. Однак Омелько Кайдаш, який став побожним після відмови від алкоголю, стає на захист невістки. Проте чому Мелашка насправді хоче поїхати до Києва та чи повернеться додому – дивіться у 10 епізоді серіалу "Спіймати Кайдаша".
Дивіться тизер до 10 серії серіалу "Спіймати Кайдаша": відео
Головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша":
Омелько Кайдаш – Віктор Жданов
Марія Кайдаш – Ірина Мак
Карпо – Тарас Цимбалюк
Лаврін – Григорій Бакланов
Мотря – Антоніна Хижняк
Мелашка – Дарина Федіна