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"Спіймати Кайдаша": сюжет і трейлер 10 епізоду популярного серіалу

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"Спіймати Кайдаша": 10 серія дивитись онлайн трейлер / Пресслужба

Українські кіномани із захватом спостерігають за перипетіями, які відбуваються в серіалі "Спіймати Кайдаша". Головних героїв чекають все нові пригоди, які вони майстерно долають, викликаючи сміх у глядачів. 10 березня відбулась прем'єра 10 епізоду. Чого ж чекати від цієї серії – читайте у новині.

Серіал "Спіймати Кайдаша" став чи не найбільш популярним за останні роки. Щодня на нові епізоди очікують тисячі вітчизняних кіноманів, які не залишились байдужими від сюжету кінопроєкту. 

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Відомо, що основою для серіалу стала знаменита поема Івана Нечуя-Левицького, в якій автор майстерно та з гумором описав життя звичайної української сім'ї. Відтак у "Спіймати Кайдаша" глядачі спостерігають, як Маруся та Омелько не можуть вжитись із рідними синами та невістками. Чи наступить колись мир у родині – глядачі дізнаються вже 11 березня, коли презентують останні епізоди комедійного серіалу. 

Десята серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

У 10 серії "Спіймати Кайдаша" тимчасову гармонію у сім'ї порушує Мелашка. Дівчина перестає готувати їжу та доглядати за своїми дітьми. Водночас вона вже навчилась гостро відповідати Марусі Кайдаш на будь-які докори. Та от поскаржитись на невістку їй немає кому: Лаврін днями пропадає на роботі, щоб прогодувати свою сім'ю. 

У цій метушні у Семигорах наступає Великдень. Баба Параска запрошує односельців поїхати з нею до Києво-Печерської Лаври, щоб посвятити здобу до свята. Мелашка несподівано долучається до прочан, від чого не в захваті Кайдашиха. Господиня не має наміру прибирати всю хату до свят сама та ще й доглядати за внуками в цей час. Однак Омелько Кайдаш, який став побожним після відмови від алкоголю, стає на захист невістки. Проте чому Мелашка насправді хоче поїхати до Києва та чи повернеться додому – дивіться у 10 епізоді серіалу "Спіймати Кайдаша". 

Дивіться тизер до 10 серії серіалу "Спіймати Кайдаша": відео 

Головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Віктор Жданов

Марія Кайдаш – Ірина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврін – Григорій Бакланов

Мотря – Антоніна Хижняк

Мелашка – Дарина Федіна

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Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини LifeStyle
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