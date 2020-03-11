"Спіймати Кайдаша": фінальні 11 та 12 серії про знамениту родину

У середу, 11 березня, на телеканалі "СТБ" завершується перший сезон серіалу "Спіймати Кайдаша". Тисячі глядачів стежили за комедійним сюжетом, який розкривав історію звичайної української сім'ї. Чого чекати від 11 та 12 серій – читайте у новині LifeStyle 24.

Упродовж 2 тижнів українські глядачі із захватом переглядати серіал "Спіймати Кайдаша", який зняли за мотивами знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. У центрі сюжету опинилась звичайна сільська сім'я, яка переживає життєві труднощі та ніяк не може вжитись в одному будинку. Найбільше конфліктів виникає між невістками Мотрею і Мелашкою та їхньою свекрухою Марусею Кайдаш. Жінки курйозно з'ясовують спірні питання, чим викликають усмішки в глядачів.

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Та не бракує серіалу і драматичних моментів. Так, у 10 серії "Спіймати Кайдаша" Лаврін та Мелашка опинилися на грані розлучення. Дівчина втекла до Києва та не повернулась до села. Чи зможе хлопець втримати кохану та чи повпливає втеча невістки на Марусю Кайдашиху – глядачі дізнаються в 11 та 12 серіях.

Одинадцята серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

В 11 серії "Спіймати Кайдаша" автори проєкту розкажуть, як склалась доля головних героїв за рік після несподіваної втечі Мелашки. після її повернення Омелько та Марія Кайдаш намагаються більш лагідно говорити з дівчиною, щоб не спровокувати її на розлучення. Ідеальним стане і Лаврін, який ледь не здуватиме порошинки з коханої. Але така ідилія може зруйнуватись у будь-який момент, адже на телефон Мелашки продовжують надходити повідомлення від Сашка з Донецька. Хлопець не приховує, що має почуття до неї та прагне одружитись. Мелашка заплуталась та навіть зізнається подругам-сусідкам, що більше не кохає Лавріна.

Не менше проблем і в Омелька та Марії. Чоловік знов зловживає алкоголем, непритомніє та марить. Розуміючи, що його стан здоров'я погіршується, Омелько навіть захотів закодуватись. Чи допоможе йому лікування та що вирішить Мелашка зі шлюбом – глядачі дізнаються в 11 серії "Спіймати Кайдаша".

Дванадцята серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

Уже рік сім'я Кайдашів живе без Омелька. Без глави держави залишилась і Україна: в державі тільки завершився Майдан, який зруйнував владу олігархів. А на Донбасі починаються бойові дії. Карпо називає революцію вірусом та злиться, що залишився без роботи. Лаврін же не може знайти порозуміння зі старшим братом, бо є прихильником Майдану.

Така ж ситуація і в селі Семигори. Людин наче розділилась на два табори: одні готові все віддати переселенцям, а інші звинувачують їх у всіх бідах. Водночас Мелашка не припиняє думати про Сашка, який раптово перестав їй писати. Яка доля чекає на сім'ю Кайдашів – дивіться у фінальній серії "Спіймати Кайдаша".

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Головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Віктор Жданов

Марія Кайдаш – Ірина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврін – Григорій Бакланов

Мотря – Антоніна Хижняк

Мелашка – Дарина Федіна