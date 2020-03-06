"Спіймати Кайдаша": 6 і 7 серія комедійного серіалу

На телеканалі СТБ у понеділок, 2 березня, вийшла унікальна українська комедія "Спіймати Кайдаша", що є сучасною варіацією на тему повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Що відбулось у 6 та 7 серії – читайте на LifeStyle 24.

За сюжетом класичного літературного твору, культова сімейка перетворилася на звичайну сім’ю у 21 столітті. Сценаристи зберегли тамтешній дух історії та характери головних героїв. У першому сезоні автори телепроєкту обіцяють потішити глядачів 12 серіями.

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Кожен, хто читав "Кайдашеву сім’ю", знає про нелегкі стосунки невісток та свекрухи. З цього і розпочинається історія сучасного серіалу "Спіймати Кайдаша".

У попередніх серіях, два брати Карпо та Лаврін вирішили завести сім’ю. І, звісно ж, Кайдашисі обраниці синів не сподобалися. Які нові події розгорнулися у 6 та 7 серії, за що Маруся та Мотря загриміли в поліцію – читайте далі.

Шоста серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

У шостому епізоді серіалу свекруха завантажує роботою вагітну Мелашку. Дівчина хоче догодити і матері чоловіка, і Мотрі, але натомість опиняється у нелегкому становищі. Карпо з дружиною переїхали в нове житло, але сварки у їхній сім’ї таки не припинилися.

Кайдашиха з Мотрею без діла також не сиділи, тож вирішили узгодити між собою право на домашнє господарство. Свекруха і невістка б’ються не лише за курей, свиней та кроликів. Вони дійшли до того, що ділять навіть двір. Окрім цього, батько зі старшим сином також встряли у словесну перепалку, тож і вони дійшли до розподілу майна.

Дивіться трейлер до 6 серії "Спіймати Кайдаша": відео

Сьома серія серіалу "Спіймати Кайдаша" – сюжет

У сьомому епізоді Мелашка та Лаврін стали батьками. І, замість того, аби віддавати свій час повністю новонародженій дитині, Мелашка мусить боротися зі свекрухою, яка перетягує усю турботу та догляд у свою сторону. Кайдашиха сама няньчить дитину, а новоспечену матір завантажує роботою.

З появою дитини в сім’ї Лавріна та Мелашки, інша невістка Марії Кайдашихи пригнічена так, що всю свою увагу гіперболізовано приділяє собаці. Любов дружини до собаки набирає таких нездорових обертів, що чоловік вирішує звернутися до лікаря за допомогою.

Дивіться трейлер до 7 серії "Спіймати Кайдаша": відео

Головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Віктор Жданов

Марія Кайдаш – Ірина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврін – Григорій Бакланов

Мотря – Антоніна Хижняк

Мелашка – Дарина Федіна