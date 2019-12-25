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Серіал "Відьмак" отримав "гнилий" рейтинг на Rotten Tomatoes: що пишуть про стрічку

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"Відьмак" / IMDb

Фентезійна книга "Відьмак" (The Wicher) переросла у відеогру, а згодом в багатоепізодичний серіал, який вийшов на Netflix 20 грудня 2019 року. Його з нетерпінням чекали протягом кількох років, однак не всі фанати залишилися задоволеними екранізацією.

На популярному веб-сайті з оглядами та рейтингами новинок кіно з’явилися відгуки на серіал "Відьмак". Однак рейтинг виявився не таким позитивним, як очікували творці. Глядачі оцінили серіал як "гнилий", про що повідомляється на сайті Rotten Tomatoes.

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На момент виходу стрічки її рейтинг "свіжості", тобто "крутості", складав всього 58%, а станом на сьогодні, 25 грудня – 56%. Серіал відзначено зеленим значком, що означає, що його "закидають запліснявілими помідорами".

Відьмак
Рейтинг "Відьмака" на Rotten Tomatoes / Скріншот

Про прем'єру висловилися представники популярних видань, зокрема, журналіст з CNN, авторка Forbes, репортер Independent та дописувач Variety.

"Так, Генрі Кавілл грає головну роль в "Відьмаку", але вдихнути життя в цю тужливу середньовічну фентезі – занадто велика робота навіть для Супермена", – ствердив Браян Лоррі з CNN.

"Що ж, могло бути і гірше. З одного боку серіал старанно розставляє всі галочки, які потрібні для аудиторії Netflix. З іншого – шоу не позбавлене своїх недоліків, і, якщо не подбати про них, вони можуть стати причиною закриття проєкту", – запевнила Меріл Барр з Forbes.

Однак користувачі мережі Twitter позитивно відгукуються про серіал. Так, деякі з ним в захваті від образів персонажів, а деякі заявляють, що вже чекають на продовження саги.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Серіал "Відьмак" Голлівуд Netflix
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