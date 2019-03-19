Серсея Ланністер стала найкращим героєм "Гри престолів" за версією фанатів

Вже менше ніж за місяць у світі кінематографу відбудеться довгоочікувана прем'єра 8 сезону серіалу "Гра престолів". І поки відбувається активна промо-кампанія стрічки, фанати складають власний рейтинг найкращих та найгірших персонажів всього серіалу.

Імените видання The Independent підбило підписумки голосувань фанатів та сформувало рейтинг із 70 фентезійного серіалу. Першу сходинку зайняла одна з головних героїнь Серсея Ланністер, роль якої виконала Ліна Хіді. Її майстерність високо оцінили глядачі стрічки, адже фанати разом з нею могли співпереживати різним подіям. Хоч вона була однією з антигероїнь серіалу, яка робила жахливі речі для досягнення власної цілі, але саме вона найбільше вразила фанатів.

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Серсея Ланністер з "Гри престолів" / HBO

На другому місці розмістився брат Серсеї – Тіріон Ланністер (актор Пітер Дінклейдж), який попри свій низький ріст та деяку непримітність зміг перехитрити найсильніших ворогів та вразити своїм розумом та кмітливістю.



Тіріон Ланністер з "Гри престолів" / HBO

Трійку улюбленців серіалу закріпив третій брат сімейства Ланністерів – Джейме (актор Ніколай Костер-Валдау), який декілька сезонів перебував в інтимних стосунках зі своєю рідною сестрою Серсеєю, однак влаштовував власні політичні ігрища і в кінці 7 сезону навіть різко змінив свою позицію.



Джейме Ланністер з "Гри престолів" / HBO

У першу десятку героїв також увійшли такі персонажі, як Кейтилін Старк, Джоффрі Баратеон, Сандор "Пес" Кліган, Санса Старк, Брієнна Тарт, Пітер Бейліш і Робб Старк. Останню сходинку в рейтингу улюбленців серіалу посів Рікон Старк, якого назвали "найбільш дратівливою дитиною сім’ї Старків". На останніх позиціях рейтингу також розмістились Робін Аррен та Ренлі Баратеон.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, він буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.