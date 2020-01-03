Сервіс Disney+ втрачає передплатників після завершення серіалу "Мандалорець"

Відома в усьому світі компанія Disney йде в ногу з часом і продовжує конкурувати з такими стрімінговими корпораціями, як Netflix та Amazon. Так, після запуску на сервіс від Disney "підписалося" чимало передплатників, які тепер масово скасовують підписку.

Перший запуск у США, Канаді та Нідерландах відбувся 12 листопада 2019 року, а через деякий час ще в Австралії та Новій Зеландії. У день запуску стрімінгового сервісу на Disney+ вийшов також серіал, знятий за мотивами всесвіту "Зоряних війн".

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Одразу після виходу стрічки її було названо найпопулярнішою стрімінговою роботою, адже кількість запитів та передплатників миттєво зростала. До прикладу, під час виходу серіалу "Мандалорець" на сервісі Disney було зареєстровано 113 мільйонів користувачів. Станом на січень 2020 року цифра суттєво зменшилася, про що повідомляють представники компанії. Однак деталей і точних цифр вони не називають.

Додамо, що другий сезон серіалу, який отримав неабияку популярність, вже в процесі розробки. А також творці стрічки назвали дату виходу. Побачити його на сервісі Disney+ можна буде восени 2020 року.

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