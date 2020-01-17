Сестра Меган Маркл назвала її ініціатором скандального рішення відійти від королівської родини

Зведена сестра герцогині Сассекської дала відверте інтерв'ю на одному з британських телеканалів. Саманта Маркл переконана, що рішення позбутися королівських повноважень належить її зведеній сестрі та є справжнім виявом неповаги до королеви Єлизавети ІІ.

Незважаючи на те, що сім'я британських монархів намагається врегулювати розпал скандалу в пресі, у мережі день за днем з'являється реакція на резонансну заяву представників близького оточення герцогів Сассекських. Так, привід для нових чуток дала старша зведена сестра Меган Саманта Маркл, яка виступила гостею в ефірі програми "This Morning" на телеканалі ITV.

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55-річна донька від першого шлюбу батька Меган Томаса Маркла зараз проживає у штаті Флорида. Проте вона навідалася до Великої Британії, аби висловити власний погляд на рішення подружжя відійти від королівських обов'язків.

Саманта запевнила, що для Меган Маркл прихід до монаршої родини спочатку приніс неабияку хвилю популярності та задоволення. Вона намагалася відповідати статусу герцогині, але це набридло їй вже за два роки.

Я відчуваю, що Меган дійсно спочатку насолоджувалася цим статсусом, коли усміхалася на світлинах королівської четвірки і розмовляла з надуманим британським акцентом. Але коли публіка держави піддала критиці її поведінку і витрати, її настрій змінився. Тому ідея полишити королівські обов'язки і країну з'явилася саме у неї, а не у Гаррі,

– переконана Саманта Маркл.



Саманта Маркл / Twitter / @thismorning

Жінка вважає, що її сестра просто прагне уникнути відповідальності, яка звалилася на неї після приходу в королівську родину. На її думку, це єдина підстава, яка могла слугувати такому вчинку герцогині, адже вона аж ніяк не потерпала від расизму в оточенні британських монархів. Резонансну заяву Меган і принца Гаррі Саманта Маркл назвала "грубим порушенням обов'язку" перед Її Величністю.

Нагадаємо, що Саманта раніше публічно піддавала критиці свою зведену сестру за її ставлення до своєї родини. Вона звинувачувала Меган і Гаррі в лицемірстві, коли герцогиня привселюдно скаржилася на виснажливу боротьбу з пресою та свою непросту долю. Саманта запевнила, що у той час Меган зовсім не цікавилася, як живеться її батькові, який зазнав серйозних проблем зі здоров'ям після весілля доньки.