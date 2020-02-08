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Сестри Хадід на подіумі, Дженніфер Лопес та Демі Мур серед гостей: як пройшов показ Tom Ford

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Зірки на показі Tom Ford / Колаж LifeStyle 24

Американський світський бомонд обожнює демонструвати вишуканий стиль під час публічних заходів. Не оминають світові ікони стилю й гучні події на теренах модної індустрії. Вчора, 7 лютого, зірки зібралися на показі колекції осінь-зима американського дизайнера Тома Форда.

За своїм зірковим складом подія не поступається престижним червоним доріжкам Голлівуду. На презентацію бренду Tom Ford завітали світові знаменитості, кожен вихід яких викликає шквал обговорення в мережі. Серед тих, хто не зміг оминути увагою майбутніх трендів 2020 року, Дженніфер Лопес з нареченим Алексом Родрігесом, супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі, епатажна Майлі Сайрус та телесімейство Кардашян.

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Модний показ відбувся у Лос-Анджелесі у фотостудії Milk Studios. Дизайнерові Тому Форду вдалося створити фешн-колекцію, поєднавши спортивні світшоти яскравих кольорів з розшитими широкими спідницями. Проте не зраджує модельєр й улюбленим напівпрозорим тканинам та мереживу на оголеному тілі.

На подіумі постали провідні моделі сучасності Белла та Джіджі Хадід разом з Кендалл Дженнер. Судячи з усього, іменитих красунь зовсім не лякають провокативні образи.


Белла Хадід на показі Tom Ford в Лос-Анджелесі / Tom Ford


Джіджі Хадід на показі Tom Ford в Лос-Анджелесі / Tom Ford

Найвідоміші зірки Голлівуду споглядали за феєричним шоу в глядацькому залі. Дженніфер Лопес з'явилася разом з нареченим Алексом Родрігесом. Акторка та співачка обрала лаконічку чорну сукню по фігурі від Tom Ford, головною деталлю якої стало відверте декольте. Образ знаменитість доповнила розкішним діамантовим кольє та укладку з відокремленим локоном. 

дженніфер лопес
Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом на показі Tom Ford в Лос-Анджелесі / Instagram / @tomford

Компанію американській акторці Демі Мур склала її 31-річна донька Румер Вілліс. Зірки постали у кардинально різних образах total white та total black, вразивши публіку стилем та своїм бездоганним виглядом. Натомість співачка Майлі Сайрус надала перевагу легкому комбінезону чорного кольору з екстримальним декольте та кількома шкіряними пасками, що підкреслили її стрункість. 


Демі Мур на показі Tom Ford в Лос-Анджелесі / Instagram / @tomford


Майлі Сайрус на показі Tom Ford в Лос-Анджелесі / Instagram / @tomford

Супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі постала у вишуканій довгій сукні рожевих відтінків з відвертим декольте, розшитій паєтками. Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер з'явилася у провокативній сріблястій мінісукні з оголеними плечима та з лаконічною укладкою. 


Роузі Гантінгтон-Вайтлі на показі Tom Ford в Лос-Анджелесі / Instagram / @tomford


Кайлі Дженнер на показі Tom Ford в Лос-Анджелесі / Instagram / @tomford


Кейт Гадсон на показі Tom Ford в Лос-Анджелесі / Instagram / @tomford

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Майлі Сайрус Кайлі Дженнер Модні бренди Розі Гантінгтон-Вайтлі Стиль і мода
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