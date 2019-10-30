Сестри Кардашян випустили парфуми зі своїми улюбленими ароматами

Під егідою американського парфумерного бренду KKW Fragrance сестри Кардашян створили колекцію "Diamond": три аромати, які виражають смаки кожної з них. Це перша парфумерна колаборація Кім з Кортні та Хлої.

У червні 2017 Кім Кардашян запустила власний б'юті-бренд KKWbeauty. Відтоді вона створила кілька лінійок ароматів. Цього року Кім вже співпрацювала зі своєю молодшою сестрою Кайлі Дженнер. Вони підкорили прихильників парфумами у флаконі в формі губ. Тепер Кім Кардашян вирішила дивувати спільно з іншими сестрами.

Читайте також: Кім Кардашян – 39: секрети світового успіху американської зірки

Кім Кардашян розповіла, що робота з Кортні та Хлої стала для неї справжнім натхненням. Сестри намагалися створити парфуми, які б допомогли дівчатам відчувати себе жіночними, звабливими та стильними.

Кожна з сестер відповідає за певний колір та аромат. Від Кім – прозорий флакон із букету білих квіткових рослин. Хлої створила рожеві парфуми з поєднанням солодких квітів та мускату. Як стверджує зірка, вона використовує його вдень та вночі й щоразу закохується все більше. І нарешті жовтий – жасмин, ягоди та ваніль від Кортні.

Старт продажу Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloé розпочнеться вже 8 листопада. Замовити парфуми можна лише з офіційного сайту KKW Fragrance. Об'єм кожного флакону – 30 мл, а прогнозована вартість – 40 доларів за один аромат. За всі три доведеться віддати близько 110 доларів.



Парфуми Diamonds Collection by Kourtney x Kim x Khloé / Instagram / @kkwfragrance