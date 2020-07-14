Вступив у дію Закон 3377, у якому йдеться про зміни до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемію COVID-19. Про зміни та галузі, які відновлюють свою роботу – читайте у матеріалі.

Інформацію щодо роботи Закону оприлюднив на особистому телеграм-каналі Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він розповів, які послаблення та для яких сфер діяльності вступають в дію.

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Через поширення коронавірусної хвороби культурна сфера сильно постраждала. Після послаблення карантину вона починає відновлювати свою діяльність, але потребує фінансової підтримки від держави. Саме для цього був створений Закон 3377.

Що означає дія Закону 3377?