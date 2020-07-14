Сфера культури відновлює свою роботу: які зміни відбулися в кінематографі
Вступив у дію Закон 3377, у якому йдеться про зміни до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемію COVID-19. Про зміни та галузі, які відновлюють свою роботу – читайте у матеріалі.
Інформацію щодо роботи Закону оприлюднив на особистому телеграм-каналі Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він розповів, які послаблення та для яких сфер діяльності вступають в дію.
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Через поширення коронавірусної хвороби культурна сфера сильно постраждала. Після послаблення карантину вона починає відновлювати свою діяльність, але потребує фінансової підтримки від держави. Саме для цього був створений Закон 3377.
Що означає дія Закону 3377?
- Починає працювати система грантів.
Кабмін виділив на це фінансування і їх видаватимуть через Український Культурний Фонд, Держкіно, Інститут книги тощо.
- Підтримка кінематографу.
Фінансова допомога може складати до 100% від загальної вартості кінопродуктів. На підтримку можуть розраховувати національні ігрові, анімаційні, документальні фільми, фільми для дитячої аудиторії, фільми художньої та культурної значущості, телевізійні фільми, серіали і фільми-дебюти.
- Спрощено процедуру отримання державної допомоги тим, хто зазнав втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину.
Також передбачено зменшення оплати за оренду майна тим, хто не міг використовувати його під час карантину.
- Скасовані вимоги щодо "скоромовок" на радіо.
- Завершення першого етапу формування ринку роялті в Україні.
Рухаємося до того, щоб України не було у списку країн-піратів.