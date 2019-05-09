"Шахрайки": трейлер і сюжет запальної комедії

У четвер, 9 травня, в Україні відбулась прем'єра американської комедії "Шахрайки" (The Hustle). Чому варто переглянути саме цей фільм – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Сюжет фільму "Шахрайки"

Випадкова зустріч двох яскравих жінок може обернутись аферою року. Обидві шахрайки мають свій стиль в роботі: одна ретельно все планує та перевіряє, а от інша – покладається на фортуну, обираючи дрібні справи з швидким доходом.

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Свої зусилля запальні аферистки вирішили об'єднати, щоб зірвати чималий куш: дівчата задумали обікрасти молодого і дуже наївного мільярдера. Проте справа виявиться не такою ж легкою, а витівки шахрайок обернуться в курйозні пригоди.

Відомо, що "Шахрайки" – рімейк комедії "Відчайдушні шахраї", яка вийшла на телеекрани 1988 року. У першій кінострічці головні ролі виконують чоловіки, тому у Голлівуді вирішили створити іншу версію фільму, де шахрайки грабують багатія.

Дивіться трейлер до фільму "Шахрайки": відео

Зірковий склад фільму

У кінострічці "Шахрайки" головні ролі виконали дві популярні акторки – Енн Хетевей та Ребел Вілсон. Окрім них, у фільмі глядачі зможуть побачити яскраву гру Алекса Шарпа, Тіма Блейка Нельсона, Інгрід Олівер, Міни Раянн.

Екранізувати відомий сюжет взявся режисер Кріс Еддісон. Зйомки розпочались у 2017 році у Великобританії та в англійському аеропорту Фарнборо, частину сцен знімали на Майорці.